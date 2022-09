Comment rooter le Samsung Galaxy Z Flip 4 et déverrouiller le chargeur de démarrage

Le dernier Galaxy Z Flip 4 à clapet de Samsung est livré avec diverses améliorations par rapport à la coque à clapet de la génération précédente. Il existe également de nouvelles fonctionnalités qui élèvent le multitâche à un autre niveau, telles que la vue fractionnée. Si vous possédez un Galaxy Z Flip 4, ce guide est fait pour vous. Ici, vous saurez comment rooter le Galaxy Z Flip 4 et comment déverrouiller le chargeur de démarrage du Galaxy Z Flip 4.

Le nouveau Galaxy Z Flip 4 a un design meilleur et amélioré et le pli est moins visible. Il dispose d’un écran FHD+ AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et l’écran de couverture comprend un écran de 1,9 pouces. Le Galaxy Z Flip 4 est livré avec le processeur Snapdragon 8+ Gen 1. Et il est couplé à 8 Go de RAM et 128 Go/256 Go/512 Go de stockage.

La configuration de l’appareil photo est également améliorée sur le dernier Galaxy Z Flip 4. Le nouveau pliable est doté de spécifications phares et, comme prévu, il fonctionne très bien. Mais certaines limitations peuvent être supprimées en rootant l’appareil. En plus du guide racine, vous saurez également comment déverrouiller le chargeur de démarrage du Galaxy Z Flip 4.

Selon le récent sondage de XDA, plus de quarante pour cent des utilisateurs ont voté pour le besoin de root. Et cela montre que l’enracinement dans le présent joue toujours un rôle important. De plus, la source du noyau Galaxy Z Flip 4 est maintenant en ligne, donc des projets personnalisés arriveront bientôt. Mais vous pouvez déjà rooter votre téléphone. Comme il nécessite un chargeur de démarrage déverrouillé, voyons d’abord le guide du chargeur de démarrage.

Déverrouiller le chargeur de démarrage du Samsung Galaxy Z Flip 4

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 est livré avec un chargeur de démarrage verrouillé comme les autres appareils Android. Il limite toutes les modifications avancées comme l’enracinement. Il est donc obligatoire de déverrouiller le chargeur de démarrage afin de rooter l’appareil. Heureusement, Samsung permet de déverrouiller le chargeur de démarrage du Galaxy Z Flip 4 dans de nombreuses régions. Cela indique que si vous êtes autorisé à déverrouiller le chargeur de démarrage, vous pouvez rooter votre téléphone. Voici les étapes pour déverrouiller le chargeur de démarrage du Galaxy Z Flip 4.

Commencez par faire une sauvegarde de votre Galaxy Z Flip 4. C’est parce que le déverrouillage du chargeur de démarrage supprimera toutes les données de votre appareil. Une fois que vous avez la sauvegarde, ouvrez Paramètres sur votre téléphone et accédez à À propos du téléphone > Informations sur le logiciel. Chercher Numéro de construction et appuyez sur le numéro de build 7 fois et il affichera « Vous êtes maintenant un développeur ».

Revenez aux paramètres principaux, puis accédez à Paramètres supplémentaires > Options pour les développeurs. Activez maintenant le déverrouillage OEM dans les options pour les développeurs. Activez également le débogage USB au cas où.

Maintenant, éteignez votre téléphone et connectez votre téléphone à votre PC à l’aide d’un câble USB. Appuyez et maintenez Volume haut + Volume bas jusqu’à ce que vous voyez le Mode de téléchargement. Maintenant, appuyez longuement sur le Monter le son et le Galaxy Z Flip 4 démarrera en mode chargeur de démarrage. Maintenant, en utilisant les boutons de volume, naviguez jusqu’à déverrouiller le chargeur de démarrage et appuyez sur le bouton d’alimentation pour le sélectionner. Il commencera à déverrouiller et effacera toutes les données. Redémarrez votre téléphone et configurez-le. Ne vous connectez pas encore avec votre compte Google.

Une fois que vous avez déverrouillé le chargeur de démarrage de votre téléphone, vous pouvez procéder aux étapes de root. Voici quelques exigences dont vous aurez besoin dans les étapes d’enracinement.

Conditions préalables:

Effectuez une sauvegarde complète de votre téléphone avant l’enracinement pour éviter toute perte de données

Télécharger Magisk APK

Télécharger Odin Flash Tool

Assurez-vous que le chargeur de démarrage est déverrouillé sur votre téléphone

Téléchargez le firmware Galaxy Z Flip 4 (utilisez Samsung Downloader ou Frija) – la même version que votre téléphone

Étapes pour rooter le Galaxy Z Flip 4 avec Magisk

Extrayez le Galaxy Z Flip4 téléchargé sur votre ordinateur et vérifiez le Fichier AP (fichier commençant par AP). Copiez le fichier tar de démarrage sur votre téléphone. Installez maintenant le Application Magisk sur votre téléphone. Ouvrez l’application sur votre téléphone et cliquez sur Installer.

Sur la page suivante, choisissez « Sélectionner et patcher un fichier ». Ensuite, parcourez et sélectionnez le fichier tar de démarrage et attendez le processus de correction.

Après un certain temps, la sortie sera enregistrée dans le dossier de téléchargement avec le nom magisk_patched.tar. Copiez le fichier tar corrigé sur votre PC et démarrez votre téléphone en mode de téléchargement en suivant les étapes mentionnées ci-dessus. Et connectez votre téléphone à votre PC. Ouvrez maintenant le Outil Flash Odin sur votre PC. Sur le côté droit de l’outil, chargez le fichier patché magisk dans l’onglet AP. Chargez également les fichiers BL, CP et CSC du micrologiciel extrait dans les onglets respectifs.

Clique sur le Commencer bouton (en considérant que votre téléphone est connecté au PC). Il commencera à flasher le fichier Magisk patché sur votre téléphone. Vous recevrez un Passer message à la fin et votre appareil redémarrera. Effectuez une réinitialisation d’usine si l’appareil est bloqué dans la boucle d’amorçage. Après le redémarrage, vous aurez un accès root sur votre Galaxy Z Flip 4.

Vous pouvez confirmer l’accès root via n’importe quelle application de vérification racine tierce. Et une fois que vous avez le privilège root sur le Galaxy Z Flip 4, vous pouvez utiliser des applications et des fonctionnalités qui demandent un accès root. Il comprend divers modules Xposed. Mais pour les modules, vous devez installer Xposed Framework sur Android 12.

Donc, voilà, le guide complet sur la façon de rooter le Samsung Galaxy Z Flip4 Series ainsi qu’un guide pour déverrouiller le chargeur de démarrage du Galaxy Z Flip 4. Et si vous avez des questions, faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

