Des scorpions constipés aux lavements mayas : IgNobel 2022 attribué pour la recherche la plus folle

Le magazine Annals of Improbable Research a décerné les IgNobel 2022, les prix satiriques récompensant la recherche scientifique la plus absurde. Voici les études gagnantes.

Chaque année, depuis 32 ans maintenant, juste avant la remise des prix Nobel, sont également annoncés les IgNobels, récompenses satiriques attribuées aux recherches les plus folles, curieuses, grotesques et amusantes, toutes régulièrement publiées dans des revues scientifiques. Non seulement des études récentes sont récompensées, mais aussi de vieilles « perles » enfouies qui méritent d’être portées sur le devant de la scène internationale, comme une étude japonaise sur les potards dont nous parlerons tout à l’heure. La cérémonie goliardique organisée par le magazine Annals of Improbable Research en collaboration avec la Harvard-Radcliffe Science Fiction Association et la Harvard-Radcliffe Society of Physics Students comprend également un prix en espèces, avec des billets zimbabwéens « très riches » de 10 000 milliards de dollars. Mais même si elles sont considérées comme bizarres, inutiles et comme un « gaspillage de ressources », les recherches d’IgNobel sont néanmoins un levier pour réfléchir sur l’importance des investigations scientifiques et leurs implications dans la vie quotidienne. Ce n’est pas un hasard si les scientifiques sont heureux de remporter le prix satirique, qui a encore cette année vu le triomphe des chercheurs italiens. Voici tous les gagnants de l’IgNobel 2022.

Le prix IgNobel d’économie a été décerné à une équipe de recherche du département de physique de l’université de Catane « pour avoir expliqué, mathématiquement, pourquoi le succès ne revient pas la plupart du temps aux plus talentueux, mais aux plus fortunés ». En termes simples, grâce à un modèle mathématique particulier, les physiciens dirigés par le Dr Andrea Rapisarda ont montré que le succès ne se termine pas toujours entre les mains des personnes les plus talentueuses, mais entre celles des individus avec un meilleur « facteur C ».

Le prix IgNobel Engineering a été décerné aux Japonais dirigés par le professeur Goro Imura, qui en 1999 ont tenté de déterminer la meilleure méthode pour tourner un bouton, le plus efficacement possible. Fondamentalement, tout dépend du diamètre du bouton, qui peut prendre 2, 3 ou les cinq doigts pour une rotation plus efficace.

Le prix IgNobel de biologie a été décerné aux scientifiques Solimary García-Hernández et Glauco Machado (Brésil et Colombie) pour avoir déterminé dans quelle mesure la constipation des scorpions affecte leur capacité à se reproduire. Ces animaux, en fait, comme méthode de défense peuvent laisser tomber leur « queue » comme des lézards, mais contrairement à ces derniers, ils perdent également l’anus et une partie du système digestif, ils sont donc obligés de vivre avec une certaine « charge » dans le tronçon à gauche. Apparemment, la vitesse des hommes est influencée par la constipation, celle des femmes ne l’est pas, donc les premiers peuvent avoir plus de difficulté à trouver un partenaire dans cette condition particulière.

Le prix IgNobel de cardiologie appliquée a été décerné à une équipe internationale qui a déterminé que le rythme cardiaque de deux personnes amoureuses se synchronise lors d’un rendez-vous amoureux. Bref, selon cette étude, pour comprendre s’il est la bonne personne, il suffit d’écouter son pouls.

L’IgNobel de littérature est allé à un autre groupe de recherche international, qui a sondé le dédale de documents juridiques. S’ils semblent difficiles à comprendre et inutilement difficiles, vous avez tout à fait raison : selon les érudits, en effet, très souvent ils sont tout simplement mal écrits, avec des périodes trop longues, un usage excessif de termes techniques, des verbes au passif et d’autres commodités qui rendent un vrai cauchemar à « traduire » et à interpréter.

Même l’IgNobel de Physique ne plaisante pas, ayant sondé les raisons de la nage à l’entraînement des canetons par l’intermédiaire d’une mère cane mécanisée, suivie par les petits. Les scientifiques ont conclu que ce type de natation réduit la résistance à l’eau et leur permet d’économiser de l’énergie.

L’IgNobel for Safety fut également spectaculaire, remporté par le jeune ingénieur suédois Magnus Gens qui détermina qu’en cas d’accident de voiture inévitable avec un orignal, il valait mieux viser vers l’arrière que vers l’avant de l’animal. Tout cela a été démontré à travers une marionnette impliquée dans certains crash tests. Le problème des accidents avec ces puissants herbivores est important en Amérique du Nord et dans les pays scandinaves.

Au lieu de cela, l’IgNobel for Peace est allé à un groupe de recherche international qui a développé un algorithme capable de déterminer quand et s’il est approprié de mentir pendant les commérages (pour dire du mal de quelqu’un qui n’est pas là). Un Italien qui travaille dans une université britannique a également participé à l’étude.

Pour clôturer la rafle IgNobel 2022, le prix de l’Histoire de l’Art, qui est allé à un studio il y a 36 ans, une de ces « perles enfouies » évoquées plus haut. En pratique, à partir de l’analyse des récipients en poterie maya, les chercheurs ont déterminé que ce peuple ancien se livrait à des lavements enivrants avec des substances narcotiques, renversant la pensée générale sur le comportement de cette civilisation.