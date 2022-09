La version bêta d’iOS 16.1 intègre l’accessibilité à l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro pour un accès plus facile

Les premières commandes d’iPhone 14 Pro arrivent aux acheteurs aujourd’hui, et nous en apprenons plus sur la façon dont iOS 16 s’intègre à Dynamic Island. Une friandise intéressante est la façon dont l’île dynamique fonctionne avec la fonction d’accessibilité d’Apple. Dans la version stable actuelle d’iOS 16, l’île dynamique ne change pas de positionnement avec l’accessibilité, mais cela a changé dans la première version bêta d’iOS 161.

iPhone 14 Pro et accessibilité

Lorsque vous utilisez l’iPhone d’une main en orientation Portrait, vous pouvez utiliser l’accessibilité pour abaisser la moitié supérieure de l’écran afin qu’il soit à portée de main de votre pouce. C’est une fonctionnalité sur laquelle Apple s’est fortement appuyée car les écrans de l’iPhone sont devenus plus grands au fil des ans, en particulier avec la suppression du bouton Accueil.

Dans iOS 16, si vous activez l’accessibilité sur un iPhone 14 Pro, la fonctionnalité abaisse la moitié supérieure de l’écran comme d’habitude. L’île dynamique, cependant, reste en haut de l’écran.

Comme le souligne Tech Up sur Twitter, cependant, ce comportement a changé et Dynamic Island s’intègre désormais à Accessibilité. Donc, si vous activez l’accessibilité, l’île dynamique se déplace également à mi-chemin vers le bas de l’écran, comme vous vous y attendiez. Ceci est particulièrement utile sur l’iPhone 14 Pro Max, qui dispose d’un écran de 6,7 pouces, et de l’île dynamique tout en haut.

Voici comment activer l’accessibilité :

Accédez à Paramètres > Accessibilité > Tactile, puis activez l’accessibilité. Pour abaisser la moitié supérieure de l’écran, effectuez l’une des opérations suivantes : Sur un iPhone avec Face ID : Balayez vers le bas sur le bord inférieur de l’écran.

Sur un iPhone avec un bouton Home : Appuyez légèrement deux fois sur le bouton Accueil. Pour revenir au plein écran, appuyez sur la moitié supérieure de l’écran.

Avez-vous remarqué des informations intéressantes sur votre nouvel iPhone 14 ou iPhone 14 Pro ?

