Newegg regroupe des moniteurs de jeu avec des GPU pour vider l’inventaire

En un mot : d’un extrême à l’autre – c’est la meilleure façon de décrire le marché des GPU au cours des deux dernières années. Le 180 s’est apparemment produit si rapidement que Newegg regroupe désormais du hardware supplémentaire avec des GPU pour déplacer l’inventaire dès que possible.

Mettre la main sur une carte graphique haut de gamme comme celles de la série 30 de Nvidia n’a pas été facile dans la mémoire récente grâce à une tempête parfaite impliquant la pandémie et les pénuries de composants qui en ont résulté et les problèmes de chaîne d’approvisionnement ainsi que les scalpers et les crypto-mineurs. Le pire semble être dans le rétroviseur, car les restrictions pandémiques ont pour la plupart été levées et la chaîne d’approvisionnement gagne en fluidité.

Le récent passage d’Ethereum à un algorithme de preuve de participation va sans aucun doute inonder le marché avec encore plus de GPU.

Au moment de la rédaction, vous pouvez marquer un Gigabyte Eagle OC RTX 3060 pour 399,99 $ qui est livré avec un moniteur de jeu Gigabyte de 24 pouces arborant un taux de rafraîchissement variable de 165 Hz/180 Hz. La carte coûte normalement 379,99 $ et le moniteur est évalué à 159,99 $, vous obtenez donc une offre assez solide.

Un combo différent associe un RTX 3070 à un moniteur de jeu QHD incurvé de 27 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un temps de réponse de 1 ms et une couverture de 83 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Individuellement, le RTX 3070 se vend 549,99 $ et le moniteur se vend 229,99 $, mais vous pouvez les réunir tous les deux pour 599,99 $ pendant une durée limitée.

Dans des conditions de marché normales, des forfaits comme ceux-ci ne seraient pas inconnus compte tenu du moment. Nvidia n’est qu’à quelques jours du dévoilement de ses cartes graphiques RTX 4000, et les prétendues images divulguées ne font qu’alimenter le feu. Effacer l’inventaire des futures cartes de dernière génération n’a que du sens.

Même si vous n’avez pas nécessairement besoin d’un nouveau moniteur, avoir une version de rechange à portée de main ne peut pas faire de mal. Il pourrait également servir de base à un nouveau projet ou pour embellir une construction plus ancienne. Si vous vous sentez très généreux, vous pouvez toujours l’offrir à quelqu’un dans le besoin.