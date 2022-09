Des milliers de jeunes oiseaux capturés et tués aux îles Féroé : cou cassé aux premiers vols

Sea Shepherd a partagé des images de plusieurs jeunes fulmars massacrés dans les îles Féroé. Les chasseurs se cassent le cou lors des premiers essais en vol.

Des centaines d’éclairs tués dans un port des Féroé. Crédit : Sea Shepherd

De nos jours, des milliers de jeunes oiseaux de mer sont capturés et tués sur les îles Féroé, la plupart lors de premières tentatives de vol. Il s’agit d’une véritable extermination planifiée, aux conséquences potentiellement dramatiques pour des colonies entières de l’archipel atlantique. Les îles Féroé sont connues dans le monde entier pour la pratique brutale du grindadrap, la chasse aux cétacés au cours de laquelle des groupes entiers de mammifères marins – principalement des globicéphales – sont pourchassés, morts de peur, échoués et massacrés par une foule en colère armée de couteaux, d’hameçons et autres armes de poing. Pas étonnant que parmi les paysages luxuriants surplombant l’océan, souillés de sang de dauphin, d’autres animaux soient aussi atrocement éliminés.

Crédit : Sea Shepherd

Les principales victimes de ce carnage sont les fulmars (Fulmarus glacialis), splendides oiseaux marins qui peuplent les côtes de l’Europe du Nord. De nombreuses colonies sont présentes en Islande, au Danemark, en Grande-Bretagne, en Norvège, au Svalbard et aux Féroé. Ils ressemblent à ceux des goélands et sont étroitement apparentés aux puffins et aux albatros (ils appartiennent tous à l’ordre des procellariformes). Pour les chasser, les hommes attendent simplement que les jeunes spécimens se lancent des falaises lors de leurs premières expériences de vol. Beaucoup de ces épreuves ne durent pas longtemps et les éclairs arrivent épuisés dans l’eau pour récupérer de l’énergie. Pendant cette phase, les féroïens s’approchent avec de petites embarcations et les remontent avec un simple filet de pêche. Une fois à bord, ils se cassent le cou et les empilent comme des objets. À la fin de la journée, les ports se remplissent de centaines et de centaines de carcasses, comme le montrent les images dramatiques diffusées par les bénévoles de Sea Shepherd. Parfois, pour les tuer, les humains tiennent les oiseaux par la tête et font tourner leur corps dans les airs, provoquant la fracture des vertèbres du cou.

Crédit : Sea Shepherd

Autrefois cette activité était pratiquée par très peu d’hommes et avec des barques à rames, il y avait donc un impact limité sur les populations d’oiseaux marins. Aujourd’hui, avec de plus en plus de personnes pratiquant la chasse et l’utilisation de bateaux à moteur, les conséquences sur les espèces peuvent être catastrophiques. Les oiseaux tués en bas âge ne peuvent évidemment pas avoir d’enfants et cela se traduit par la tenue d’une colonie. Sea Shepherd estime que jusqu’à 100 000 éclairs sont tués chaque année. « La chasse à la foudre commence vers la troisième semaine d’août et dure jusqu’à la deuxième semaine de septembre. De nombreux bateaux attrapent entre 100 et 300 jeunes éclairs chaque jour et les bateaux de villes comme Hvannasund, près des plus grandes colonies de foudre, en attrapent jusqu’à 900 », a écrit l’organisation environnementale sur son site Internet.

Crédit : Sea Shepherd

Les éclairs ne sont pas les seules victimes de cette barbarie. Les macareux, par exemple, bien qu’étant une espèce protégée, continuent d’être chassés aux îles Féroé ; on estime qu’en 2025, l’espèce sera localement éteinte si le prélèvement illégal se poursuit. Jusqu’aux années 1950, l’envie commune était la proie la plus touchée, mais en raison de l’effondrement de la population, elle n’est aujourd’hui autorisée à prendre ses œufs (jusqu’à 2 000 par an) et qu’avec un permis spécial du Musée d’histoire naturelle. des îles Féroé. Même les cormorans – abattus – et la pie de mer (Alca torda) sont des oiseaux dans le collimateur des féroïens. Au cours de cette période, des centaines de poussins de fou de Bassan sont également capturés. Plusieurs de ces animaux vivent pendant des décennies et font des couvées limitées; le nombre et les modalités de prélèvement ne font que fluidifier les populations, déjà gravement menacées par le changement climatique. Les macareux menacés, par exemple, ont de plus en plus de mal à trouver le poisson qu’ils mangent. La perte de biodiversité et les souffrances infligées à ces animaux sont tout simplement inacceptables.