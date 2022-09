Cette fonction de l’iPhone 14 Pro ne peut être utilisée qu’avec le modèle 256 Go (ou plus)

Apple a présenté la semaine dernière la nouvelle génération de son célèbre smartphone. L’iPhone a été renouvelé, mais il n’a pas plu au goût de tout le monde. L’appareil a été mis à jour dans ses différentes versions comme juste et nécessaire. Cependant, il existe une fonctionnalité de l’iPhone 14 Pro dont on n’a pas beaucoup parlé, et que vous ne pourrez utiliser que si vous disposez d’au moins la version de stockage de 256 Go.

L’iPhone 14 Pro de 128 Go manque une fonctionnalité intéressante

L’iPhone est toujours l’un des produits technologiques les plus attendus de l’année. Il y a quelques jours, Apple présentait l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro, deux téléphones assez continus, mais qui suivent à la carte la philosophie de la marque de Cupertino. A cette occasion, seul le modèle Pro a le privilège de s’équiper d’un nouveau processeur, mais cela n’a pas suffi à éviter l’une des limitations déjà présentes chez son prédécesseur.

Tout comme l’iPhone 13 Pro, l’iPhone 14 Pro prend en charge la vidéo 4K avec encodage ProRes. Ce codec Apple est devenu très populaire grâce aux excellentes performances qu’il offre, ainsi qu’à la facilité de décodage et de facilité qu’il offre lorsqu’il s’agit d’éditer sur des équipements de marque Apple avec des programmes comme Final Cut Pro.

Si vous vous consacrez à la production de contenu audiovisuel, vous savez sûrement déjà que l’achat d’un modèle Pro compense par rapport au modèle standard, non seulement à cause des caméras, mais aussi à cause de la polyvalence que les clips vidéo enregistrés avec ce borne vous offre. Cependant, tous les iPhone 14 Pro ne tirent pas le meilleur parti de ProRes.

Limitations ProRes sur iPhone 14 Pro

Bien qu’il soit vendu comme une fonctionnalité associée à l’iPhone 14 Pro, la vérité est que l’enregistrement vidéo en ProRes à pleine résolution n’est disponible que sur les terminaux iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max de 256, 512 et 1 024 Go. Les disques avec la capacité d’origine de 128 Go ne peuvent enregistrer ProRes qu’en résolution 1080p à 30 images par seconde. Le reste des terminaux peut évoluer jusqu’à une résolution 4K et 30 images par seconde.

À ce stade, beaucoup pourraient penser qu’il s’agit d’une sorte d’astuce logicielle pour nous forcer à acheter un modèle plus cher. Mais, étant donné que cela s’est déjà produit dans les modèles précédents, le plus logique est de penser qu’il s’agit d’une limitation matérielle. Une minute de vidéo en résolution ProRes 10 bits et 4K occupe environ 6 gigaoctets d’espace. Cela indique qu’en quelques minutes, nous pourrions remplir complètement la mémoire de l’iPhone 14 Pro de base. Mais ce n’est pas la chose. Il est possible que le transfert soit limité non seulement par l’espace, mais aussi par la capacité d’écriture de la puce du terminal elle-même, comme c’est le cas avec le MacBook Air M2 et la vitesse d’écriture du modèle standard.

Par conséquent, si vous souhaitez enregistrer du contenu ProRes avec votre nouvel iPhone, sachez que vous devez ajouter quelques dollars de plus au budget et passer au moins au modèle de stockage de 256 Go.