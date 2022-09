Les Xokas répondent à The Grefg : "J’ai mis 10 000 euros et j’en dois 700 000 à la banque"

Le Youtube Rewind Hispano de 2021 -une compilation avec le meilleur des streamers hispanophones- a donné beaucoup à dire… et pas tout pour le bien. Les Grefg se sont exprimés en raison de problèmes de financement -venant directement d’eux-mêmes-, une frustration à laquelle Ibai Llanos a été sensible, mais à laquelle El Xokas a voulu répondre directement.

Xokas le précise : il a mis beaucoup d’argent

Aujourd’hui, comme nous l’avons dit, le YouTube Rewind Hispano 2022 n’est pas garanti, et tout semble indiquer que le problème est uniquement et exclusivement de l’argent, ce que le streamer galicien anticipe ne sera pas pour lui.

« Nous sommes un club club avec un club et le club met très peu d’argent », a-t-il déclaré en direct. « Je mets une pâte pu ** et je viens d’acheter une maison pour deux millions d’euros et je dois 700 000 euros à la banque. Et je mets une pâte pu ** dans le YouTube Rewind Hispano 2022 ».

« Je le dis ouvertement, je mets 10 000 euros, poursuit-il catégoriquement. L’année dernière, j’ai mis 10 000 euros sur YouTube Rewind Hispano, et cette année je vais encore mettre 10 000 euros. C’est une putain de fortune pour un projet qui ne me touche pas, qui ne me rapporte pas d’argent, qui ne me rapporte absolument rien, mais j’ai mis 10 000 dollars pour toi, pour le divertissement et parce que je sais que c’est quelque chose de sympa, » conclut le Galicien.

Pour finaliser sa déclaration d’intentions, phrase. « Cela montre l’unité, le plaisir et que nous pouvons tous ensemble faire de bien meilleures choses. J’ai mis 10 000 putains d’euros et je dois 700 000 euros à la banque, et en ce moment je panique. Je suis dans le top mondial de Twitch, mais je le montre en mettant un f ** k dessus. »