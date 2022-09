Augmentation spectaculaire du diagnostic de cancer chez les jeunes : boom depuis les années 1990

Une équipe de recherche internationale a mis en évidence l’augmentation significative des diagnostics de cancer chez les moins de 50 ans et en a déterminé les raisons possibles.

Le diagnostic des cancers précoces, c’est-à-dire chez les sujets de moins de 50 ans, a connu une augmentation significative ces dernières décennies, mettant en évidence une tendance qui inquiète les experts. Même si, en fait, l’augmentation des néoplasmes est en partie liée aux nouvelles campagnes de dépistage, qui sont décidément plus efficaces et plus étendues que par le passé, ce facteur ne peut à lui seul expliquer une augmentation qui a commencé il y a des décennies et qui connaît un véritable boom depuis les années 90. Une nouvelle étude a non seulement révélé que les personnes nées dans les années 1960 avaient un risque significativement plus élevé de cancer précoce que celles nées dans les années 1950 (et que cette augmentation augmentera de génération en génération), mais a également analysé les éventuels facteurs responsables.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Brigham and Women’s Hospital et de la Harvard University School of Medicine, qui a collaboré étroitement avec des collègues de l’Institute of Convergence, a analysé l’augmentation des diagnostics précoces de cancer.Science – Convergence Science Academy of Yonsei University (Corée du Sud) , de la division de gastroentérologie du Massachusetts General Hospital, du Centre international de recherche sur le cancer de Lyon (France), du Dana-Farber Cancer Institute de Boston et d’autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Shuji Ogino, professeur et médecin-chercheur au département de pathologie de l’hôpital de Boston, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une étude approfondie sur les données relatives à l’incidence de 14 types de cancer diagnostiqués dans le moins de 50 ans entre 2000 et 2012. Les cancers concernés étaient le cancer du sein, colorectal (CRC), de la prostate, de l’endomètre, de l’estomac, de la vésicule biliaire, du foie, de l’œsophage, des voies biliaires extrahépatiques, de la tête et du cou, du rein, de la moelle osseuse, du pancréas et de la thyroïde. Tous, comme indiqué, ont montré une augmentation des sujets nés dans les années 60 par rapport à ceux nés dans les années 50.

Mais pour quelle raison ? Le mode de vie occidental, plus sédentaire et lié à une consommation excessive d’aliments transformés/transformés, l’obésité, l’addiction à l’alcool et au tabac, l’exposition aux polluants environnementaux, les modifications du microbiome ont fini dans le viseur des scientifiques intestinaux et autres ancres. « Sur les 14 cancers en augmentation que nous avons étudiés, huit étaient liés au système digestif », ont souligné le co-auteur de l’étude Tomotaka Ugai et un épidémiologiste de la Harvard Medical School dans un communiqué de presse. « La nourriture que nous mangeons nourrit les micro-organismes de notre intestin. Le régime alimentaire affecte directement la composition du microbiome et, en fin de compte, ces changements peuvent affecter le risque et les résultats de la maladie », a ajouté le scientifique. Les chercheurs ont également souligné qu’il y a des décennies, les bébés dormaient beaucoup plus longtemps qu’aujourd’hui. La diminution des heures de sommeil – indispensable à une bonne santé – peut également avoir contribué à cette augmentation.

« À partir de nos données, nous avons observé ce qu’on appelle l’effet de cohorte de naissance. Cet effet montre que chaque groupe successif de personnes nées plus tard (par exemple, la décennie suivante) a un risque plus élevé de développer un cancer plus tard dans la vie, peut-être en raison de facteurs de risque auxquels ils ont été exposés à un jeune âge. » a souligné le professeur. Shuji Ogino. Les scientifiques continueront de mener des études longitudinales similaires pour déterminer le risque de cancer chez les générations futures. Les détails de la recherche « Le cancer précoce est-il une épidémie mondiale émergente ? Les preuves actuelles et les implications futures » ont été publiées dans la revue scientifique Nature.