Comment supprimer les bloatwares sur Samsung Galaxy Z Flip 4 [Debloat]

Samsung a récemment lancé sa nouvelle génération de pliables, Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4. Les deux sont des téléphones haut de gamme dotés de nombreuses fonctionnalités. Outre les goodies, certaines applications supplémentaires sont également installées par défaut. Beaucoup d’entre eux ne sont pas utiles à de nombreux utilisateurs. Ceux-ci sont appelés bloatwares. Ici tu sauras comment supprimer les bloatwares sur Galaxy Z Flip 4.

De nombreuses applications tierces et applications système sont préinstallées sur l’appareil. Et la liste comprend également des applications que nous pourrions ne pas utiliser. Donc, dans ce cas, conserver ces applications n’a aucun sens. Par ailleurs, ces applications prennent en compte et réduisent les performances. La meilleure solution consiste donc à débloquer le téléphone, ce qui indique désinstaller les applications du téléphone.

Vous pouvez supprimer ou désinstaller certaines applications inutilisées, mais il y aura des applications que vous ne pourrez pas désinstaller à partir des paramètres. Tout ce que vous pouvez faire est de les désactiver. Mais il existe des solutions alternatives en utilisant vous pouvez désinstaller ces applications. Vous pouvez désinstaller des applications même si vous ne souhaitez pas rooter votre téléphone.

Comment supprimer Bloatware sur Galaxy Z Flip 4

Il existe de nombreuses raisons de supprimer les applications par défaut qui ne sont pas utilisées. Donc, avant de passer aux étapes, sachons d’abord quels sont les avantages de la suppression ou de la suppression des bloatwares du Samsung Galaxy Z Flip 4. Voici quelques-uns des avantages connus :

Plus d’espace

RAM libre

Sans décalage

Meilleure batterie

Amélioration des performances

Nettoyer l’interface utilisateur

Paramètres de confidentialité sécurisés

Amélioration de la vitesse

Maintenant que vous savez que la suppression des bloatwares améliore les performances de l’appareil, passons à la première méthode qui consiste à trouver le nom du package.

Assurez-vous que les applications que vous allez supprimer n’affectent pas les fonctionnalités de votre appareil (ne supprimez pas les applications de service).

Comment trouver le nom du package des applications

Si vous allez utiliser la méthode adb et sans la méthode pc, vous devez connaître le nom du package de l’application que vous souhaitez supprimer. Le nom du package est défini par les développeurs qui différencient l’application des autres applications. Voici comment obtenir le nom du package.

Installez une application tierce qui donne des informations sur l’application comme Inspecteur d’application. Ouvrez l’application et elle affichera les applications sur votre téléphone. Appuyez maintenant sur l’application dont vous souhaitez voir le nom du package.

Notez le nom du package car vous en aurez besoin plus tard.

Alternativement, vous pouvez également utiliser la commande adb pour connaître la liste des noms de packages, mais dans cette méthode, il est difficile de trouver quel nom de package appartient à quelle application, sauf si cela est évident.

Commande pour toutes les applications : adb shell pm lister les packages

Commande pour les applications système : adb shell pm lister les packages -s

Supprimer Bloatware à l’aide des commandes adb

Il existe plusieurs méthodes pour supprimer les bloatwares du Samsung Galaxy Z Flip 4. Et la méthode la plus courante consiste à utiliser les commandes adb. Maintenant que vous connaissez le nom du package de toutes les applications que vous souhaitez supprimer, passons aux étapes.

Ouvrez Paramètres sur votre téléphone et accédez à À propos du téléphone > Informations sur le logiciel.

Sur cette page, appuyez 7 fois sur le numéro de build pour activer les options du développeur. Ouvrez les options de développement à partir des paramètres et Activer le débogage USB. Installez le dossier sdk de la plate-forme sur votre PC pour les pilotes adb. Ouvrez maintenant CMD à partir de l’emplacement du dossier de la plate-forme en tapant cmd dans la barre d’adresse de l’explorateur de fichiers. Voici comment ouvrir la fenêtre de commande à partir d’un dossier.

Connectez votre téléphone à votre ordinateur et autorisez le débogage si vous voyez la fenêtre contextuelle sur votre téléphone. Si ce n’est pas le cas, entrez la commande et elle s’affichera sur votre téléphone. Une fois votre téléphone connecté, entrez la commande donnée. Entrez maintenant l’une des commandes ci-dessous pour désinstaller bloatware. La première commande conservera les données de l’application et la seconde pas. pm uninstall -k --user 0 packagename

pm uninstall --user 0 packagename Assurez-vous de remplacer le nom du package par le nom que vous avez noté. Exécutez la même commande pour chaque application.

Supprimer Bloatware à l’aide de App Control

Il existe également des applications PC qui permettent de désinstaller des applications à partir de téléphones Android. App Control est l’une des applications les plus populaires parmi les utilisateurs de Samsung.

Pour utiliser le logiciel App Control, assurez-vous d’activer le débogage USB à partir des options de développement, tout comme la méthode précédente. Par ailleurs, vous devez installer le pilote Samsung et le pilote adb sur votre PC.

Connectez votre téléphone à votre PC et il vous demandera une autorisation de débogage sur votre téléphone. Autoriser le débogage. Après avoir connecté l’appareil, le logiciel vous demandera d’installer le service ACBridge sur votre téléphone. Installez le service, cela vous aidera à obtenir les noms des applications et les détails du package.

Vous pouvez maintenant désinstaller et désactiver les applications sur votre téléphone.

Supprimer Bloatware sans PC

Vous pouvez également supprimer les bloatwares si vous n’avez pas de PC avec vous. Elle est similaire à la méthode adb mais elle utilise le débogage WiFi. Activez donc d’abord le débogage WiFi / sans fil à partir des options de développement en suivant la première méthode. Votre téléphone doit être connecté au WiFi. Assurez-vous également de noter les applications de package en utilisant la méthode partagée en haut.

Installer Coquille ADB locale application sur votre téléphone. Ouvrez les options du développeur. Accédez maintenant à l’écran des applications récentes, appuyez sur l’icône des paramètres et choisissez Ouvrir dans l’écran d’affichage partagé.

Gardez la page des paramètres ouverte sur le premier écran, tandis que sur le deuxième écran, ouvrez l’application LADB. Sur la page Paramètres, appuyez sur le texte de débogage sans fil, n’appuyez pas sur basculer. Lorsque vous appuyez sur le texte, il ouvrira plus d’options, appuyez sur Jumeler l’appareil avec le code de jumelage et il affichera le port et le code à six chiffres.

Sur l’application LADB, entrez le code d’appariement et le numéro de port. Le numéro de port correspond aux cinq derniers chiffres de l’adresse IP. Appuyez sur OK après avoir entré les détails requis. Vous pouvez maintenant quitter la vue d’écran partagé en développant la page LADB.

Entrez maintenant la commande ci-dessous pour désinstaller l’application que vous souhaitez supprimer. La première commande conservera les données et la deuxième commande supprimera les données. Assurez-vous de remplacer packagename par le nom réel du package que vous avez noté précédemment.

pm uninstall -k --user 0 packagename

pm uninstall --user 0 packagename

Ainsi, vous pouvez désinstaller bloatware sans utiliser le PC.

Supprimer les bloatwares sur Galaxy Z Flip 4 en rootant

Si vous avez rooté votre Galaxy Z Flip 4, vous pouvez même supprimer des applications système. Alors que dans la méthode précédente, vous ne pouvez que les désactiver.

Pour désinstaller des applications sur un téléphone enraciné, vous pouvez utiliser des applications tierces telles que la sauvegarde en titane, outil de suppression d’applications systèmeetc. Ces applications ne fonctionnent que sur les téléphones rootés.

Voilà donc tout sur la façon de supprimer les bloatwares sur Samsung Galaxy Z Flip 4. Vous pouvez également utiliser ces méthodes pour d’autres Samsung Galaxy ou vous pouvez suivre ce guide détaillé.

