Intel dévoile la liste complète des caractéristiques de ses quatre cartes graphiques de bureau Arc Alchemist

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Intel affirme que ses cartes Arc Alchemist A700 plus puissantes arriveront très bientôt, bien que nous ne sachions toujours pas précisément quand ce sera. Alors que le lancement semble imminent, Chipzilla a maintenant publié les caractéristiques de toute la gamme de la série A.

Nous connaissons déjà l’A380 d’entrée de gamme d’Intel – lisez la critique de Steve Walton sur la carte graphique de bureau décevante ici – donc la plupart de l’intérêt sera sur les A770 et A750 haut de gamme.

Pour le produit phare A770, Intel a confirmé qu’il utilisera le GPU ACM-G10 complet qui contient 32 cœurs Xe, a une vitesse de fréquence de 2 100 MHz, une puissance totale de carte de 225 W, est livré avec 8 Go ou 16 Go de GDDR6, et une bande passante mémoire maximale de 560 Go/s. Intel a récemment déclaré que les cartes partenaires constructeurs AIBs (Partenaires constructeurs) offriraient les deux tailles de mémoire, tandis que son édition limitée (conception de référence) ne sera disponible qu’en modèle 16 Go.

Le prochain dans la hiérarchie de la série A est l’A750. La carte utilise une version réduite du GPU ACM-G10 avec 28 cœurs Xe, une vitesse de fréquence de 2 050 MHz, 8 Go de GDDR6 et 512 Gbps de bande passante totale. Comme pour l’A770, le TBP est évalué à 225W.

Intel a positionné l’Arc 7 A770 comme une carte capable de surpasser la RTX 3060 dans les benchmarks de traçage de rayons 1080p, suggérant que ses performances seront plus proches de la RTX 3060 Ti, laissant l’A750 comme plus un rival pour le non-Ti RTX 3060 .

Vient ensuite l’A580, qui dispose de 24 Xe, d’une vitesse de fréquence de 1 700 MHz, de 8 Go de mémoire GDDR6 et d’une bande passante allant jusqu’à 512 Go/s. Cette option probablement moins chère se situera entre l’A380 et l’A750.

Intel a déclaré qu’il lancerait ses propres cartes de marque le « jour 1 » dans les pays clés. L’élément important qu’il n’a toujours pas révélé est leur coût. Vous pouvez actuellement trouver un Arc A380 pour environ 140 $. En ce qui concerne la série A, le RTX 3060 le moins cher sur Newegg est de 349 $, tandis que le RTX 3060 Ti le moins cher est de 449 $, donc Intel pourrait chercher à tarifer les A750 et A770 plus bas que leurs concurrents Nvidia. Nous devrions le savoir d’un jour à l’autre.