Parce que les grottes de glace arc-en-ciel sont merveilleuses mais mortelles

L’avertissement est venu après qu’un photographe animalier a publié sur Instagram un étonnant cliché des grottes de glace du parc national du mont Rainer aux États-Unis, déclarant que c’était « le bon moment » pour les visiter.

La photo de la grotte de glace aux couleurs de l’arc-en-ciel du parc national du mont Rainer / Crédit : Mathew Nichols, Instagram

En réponse à une récente publication sur Instagram d’une photo saisissante d’une grotte de glace aux couleurs de l’arc-en-ciel, le National Park Service (NPS) des États-Unis a émis un avertissement sévère sur les dangers de ces endroits. L’image, capturée par le photographe naturaliste Mathew Nichols, a été prise à l’intérieur d’une des grottes de glace du parc national de Mount Rainer, dans l’État de Washington, à une heure précise de la journée, lorsque les rayons du soleil frappent le toit de ces grottes depuis l’extérieur et le la lumière se reflète dans le plafond de la grotte, créant un spectacle de couleurs vives.

« Je ne pouvais pas en croire mes yeux – a écrit le photographe dans son message -. Je suis allé au mont Rainier spécifiquement pour explorer les grottes de glace et je n’aurais jamais imaginé qu’elles seraient si colorées […]. Nous étions là au bon moment ! Les couleurs ont duré environ 2 heures, puis la vivacité a diminué au fur et à mesure que la journée avançait ! C’était de loin l’une des choses les plus magiques que j’aie jamais vues « .

Les dangers des merveilleuses grottes de glace du mont Rainer

La photo est devenue virale et a été largement partagée sur plusieurs plateformes sociales. Cependant, aussi merveilleuses que puissent paraître ces grottes de glace, le NPS avertit qu’il vaut mieux les éviter.

« Pour clarifier, la photo est d’un canal d’eau de fonte coulant sous un champ de neige pérenne (neige qui persiste tout l’été) – précise l’institution dans une note -. Les autorités déconseillent fortement aux visiteurs d’approcher ou d’entrer dans les grottes de glace ou les canaux d’eau de fonte, car ceux-ci sont sujets à un effondrement spontané dû à la fonte, qui s’accélère à cette période de l’année. L’effondrement ou la chute de glace et de roche pourrait être mortel ou causer des blessures graves à ceux qui s’aventurent dans ou près de l’entrée« .

Le NPS a également ajouté que les explorateurs potentiels risquent également de développer une hypothermie « en raison de la combinaison des températures de l’air froid à l’intérieur et de l’eau de fonte plus froide s’écoulant du champ de neige » est-ce « les volumes d’eau de fonte à l’intérieur des grottes vont augmenter en journée (tout comme les risques de traversée du ruisseau, plus importants l’après-midi)« .

Jusqu’à il y a quelques décennies, le parc national du mont Rainer était connu pour une série de grottes de glace bien développées, mais en raison de la hausse des températures, une grande partie de ces formations ont disparu, remplacées uniquement par des canaux et des grottes transitoires et instables. Vers les années 1980, le parc a fermé les grottes de glace historiques en raison de leur manque de sécurité, après l’effondrement de certaines sections. Ailleurs dans l’État de Washington, l’effondrement des grottes de glace s’est déjà révélé meurtrier. En juillet 2015, une personne a été tuée et cinq autres blessées après l’effondrement partiel d’une grotte de glace dans la forêt nationale du mont Baker-Snoqualmie près de Seattle.