Microsoft Teams Rooms Pro arrive, les salles Teams améliorées

Le géant de Redmond a annoncé l’arrivée de Microsoft Teams Rooms Pro et a mis gratuitement à disposition Microsoft Teams Rooms Basic. Nous expliquerons la différence entre les deux alternatives disponibles.

« Teams Rooms Pro est une nouvelle offre qui rassemble la valeur de nos fonctionnalités Teams Rooms existantes, de nouvelles innovations et de la plate-forme Teams Rooms Managed Services, le tout dans une seule licence »La vice-présidente de Microsoft, Nicole Herskowitz, a annoncé. « Teams Rooms Pro simplifie le processus d’achat pour nos clients et offre les avantages collectifs de nos avancées en matière d’expériences de réunion hybrides et de gestion des appareils. »

Teams Rooms Pro, une alternative pour les plus exigeants

Comme vous le savez peut-être, Microsoft a conçu Teams Rooms pour répondre aux besoins du lieu de travail hybride. Il s’agit d’un écosystème de produits matériels, logiciels et services qui permet aux entreprises de transformer n’importe quelle salle en un espace de réunion avec des participants en face à face et à distance. Avec ce changement, il existe désormais des versions Teams Rooms Basic et Teams Rooms Pro du service.

Teams Rooms Basic est gratuit et destiné aux petites entreprises. Il est inclus avec l’achat de tout appareil certifié Teams Rooms acheté le 1er septembre 2022 ou après. Les clients peuvent commander jusqu’à 25 licences de base, indique Microsoft.

Teams Rooms Pro coûtera 40 $ par utilisateur et par mois. Combiner les fonctionnalités existantes des Teams Rooms avec un ensemble de nouvelles fonctionnalités. Certains d’entre eux seront bientôt disponibles, ainsi que des fonctionnalités de gestion avancées. Ces fonctionnalités nouvelles et à venir sont l’audio et la vidéo intelligents, qui combinent l’audio et la vidéo à partir d’appareils certifiés Microsoft Teams. Avec des options de mise en page vidéo telles que la première rangée, la suppression du bruit et l’optimisation de la bande passante. La caméra avancée dispose de l’IA pour aider les participants à distance à se sentir comme s’ils étaient dans la salle ; Des fonctionnalités d’engagement des équipes telles que le partage de contenu sans fil, la levée de la main et les réactions en direct ; bulles de chat ; gestion et sécurité de niveau entreprise ; beaucoup plus.