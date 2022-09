Qui est Arondir et les elfes sylvestres des anneaux de pouvoir ?

L’une des intrigues principales des premiers épisodes de The Rings of Power concerne la romance interdite entre Arondir, un elfe des bois, et Bronwyn, le guérisseur des terres du sud. Les escarmouches entre les deux ont lieu alors qu’Arondir et le reste de sa division restent stationnés dans la ville de Bronwyn. Maintenant, qu’est-ce qu’ils font là-bas ? Pourquoi cette rivalité entre humains et oreilles pointues ? D’où viennent ces personnages et quel rôle jouent-ils dans le Legendarium de Tolkien ? Découvrons-le.

Qui sont les Elfes Sylvains ?

Vous verrez souvent Arondir décrit non seulement comme un elfe, mais comme un elfe des bois. Et vous vous demandez peut-être quelles sont les différences ? Quels autres elfes sylvains connaissons-nous ? C’est plus facile qu’il n’y paraît. Les elfes des bois, aussi appelés elfes des forêts, se différencient des hauts elfes par leur origine et le lien que cela leur confère avec la nature. Dans Le Hobbit : La Désolation de Smaug, lorsque Bilbon et compagnie entrent au pays des Elfes Sylvains, Beorn les décrit comme « moins sages » que les autres elfes, plus enclins à la politique, « mais plus dangereux », plus diligents et habiles au combat. .

Sa létalité est mise en évidence dans Le Hobbit : La Bataille des Cinq Armées, dans lequel nous voyons un bataillon d’elfes sylvestres dirigé par le roi Thranduil en action, qui clarifie également sa relation avec la nature en apparaissant sur le dos d’un cerf géant. . Et bien sûr, sa plus grande icône à ce jour est Tauriel, le personnage joué par Evangeline Lilly. Bien qu’il ait également combattu à leurs côtés dans cette bataille et leur doive son entraînement et une grande partie de ses mouvements de combat, Legolas n’a jamais été considéré comme un elfe des bois par ascendance.

Qui est Arondir des Anneaux de Pouvoir ?

Malheureusement, Arondir et Bronwyn sont des personnages créés uniquement et exclusivement pour la série et n’apparaissant pas dans les histoires de Tolkien, leur histoire reste donc à écrire. (Ici, nous avons examiné quels personnages sont originaux et lesquels proviennent des livres.) En tout cas, les relations entre les elfes et les humains ne sont pas nouvelles en Terre du Milieu. Dans la trilogie Jackson, nous assistons à l’amour entre Arwen et Aragorn, toujours censuré par Elrond, et dans les films Hobbit, il est allé encore plus loin, et au lieu des humains, la passion est née entre Tauriel et un nain, Kíli.

Arondir et le reste des Elfes Silvains ont été dispersés dans toute la Terre du Milieu suite aux ordres du Haut Roi Gil-Galad, qui craignait que Sauron ne prenne le relais de Morgoth et subjugue le continent en devenant son nouveau Seigneur des Ténèbres. Ils craignent que les orcs prolifèrent et que les humains permettent au métamorphe de se déplacer librement et de grandir. Des années de paix ont amené les humains à considérer cette aide et cette protection supplémentaires avec ressentiment, comme s’ils étaient asservis, surveillés et sous-estimés par les elfes.

La série commence à un moment intéressant, précisément celui où les humains, après avoir clairement indiqué qu’ils ne veulent pas continuer à accueillir les elfes sur leurs terres, voient comment ils partent et se retirent, et ils le font juste au moment de où le mal refait surface et ils en ont besoin. Reste à découvrir dans la suite des chapitres des Anneaux de pouvoir si la relation entre Arondir et Bronwyn est capable de s’épanouir dans ce climat hostile et si les deux races sont capables de surmonter leurs différences pour lutter contre la nouvelle menace en devenir. .