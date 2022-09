Adieu Fran, mère baleine à bosse tuée par un navire : elle était aimée par des milliers de personnes

La baleine à bosse Fran, devenue mère l’été dernier et bien-aimée, a été tuée par une collision avec un navire. Son nom était un hommage à une femme décédée.

Le corps de la baleine à bosse Fran. Crédit : Baleine de Guerrero

La baleine à bosse Fran, considérée comme la plus populaire de Californie, est décédée fin août des suites d’une collision avec un navire. Son corps sans vie a été retrouvé à Half Moon Bay, le long de la côte de l’océan Pacifique, dans le comté de San Mateo en Californie. La baleine à bosse, un spécimen femelle observé régulièrement dans les eaux du Mexique et des États-Unis, était la deuxième plus signalée jamais sur la plateforme « Happy Whale », un site Web de Citizen Science qui suit les rencontres avec de grands cétacés. Elle était devenue une véritable star pour les amateurs d’observation des baleines dans la baie de Monterey, notamment pour ses sauts et ses cascades joyeuses. C’est précisément au cours de la saison 2021 – 2022 qu’elle a été observée pour la première fois avec un bébé. Sa fin horrible et prématurée, malheureusement, met également en péril la survie de son fils. Les chercheurs espèrent qu’au moment où sa mère est décédée, elle avait déjà terminé son sevrage.

Fran est née en 2005 et était la fille de « Big Fin », également connu sous le nom de River ou avec le nom d’identification de CRC-9019. Depuis sa création, près de 300 observations de Happy Whale ont été enregistrées le long de la côte pacifique de l’Amérique du Nord, la plupart concentrées dans le sanctuaire marin de la baie de Monterey. Elle était aimée par des milliers de personnes, aussi pour la triste histoire de son nom. C’était en fait un hommage à la défunte épouse de Ferd Bergholz, un passionné d’observation des baleines qui a fait des dizaines d’excursions d’observation des baleines depuis Moss Landing dans sa vie. Un an après la disparition de sa femme et le jour de son anniversaire, la baleine à bosse – alors connue uniquement par les codes d’identification des biologistes marins – a fait quelques cascades devant le bateau sur lequel se trouvait M. Bergholz. Frappé par cette rencontre passionnante, l’homme décide de se rendre à l’Ocean Society pour proposer le nom de sa femme pour la baleine. Les scientifiques ont accueilli avec enthousiasme la proposition romantique, commençant l’histoire de la baleine à bosse Fran.

« Lorsque nous connaissons nos baleines en tant qu’individus comme celui-ci, leur mort nous affecte beaucoup plus profondément et la partie positive de cela est que nous nous soucions encore plus de leur santé », a déclaré le personnel de Whales of Guerrero, une entreprise qui organise des sorties d’observation des baleines dans le Pacifique. «Nous sommes reconnaissants de l’opportunité de faire notre part pour aider à assurer la sécurité des baleines et espérons, alors que nous pleurons cette mère baleine spéciale, que sa mort conduira à de nouvelles lois et à de meilleurs comportements dans l’océan pour garder les baleines à bosse au chaud. l’avenir », a ajouté la société. Fran était la troisième baleine photographiée par le personnel de Whale of Guerrero et la première aperçue dans une zone d’alimentation sur la côte nord.

La cause de sa mort a été déterminée par une autopsie réalisée par des vétérinaires et des biologistes du Marine Mammal Center et de la California Academy of Sciences. Les collisions avec les navires et les filets de pêche « fantômes », qui les piègent et les tuent de manière terrifiante, représentent malheureusement la principale cause de décès des grands cétacés mystiques. Même en Méditerranée. L’espoir est que la mort de Fran conduira effectivement à de nouvelles mesures qui pourront protéger ces merveilleux gentils géants, qui ont survécu à la cruauté et au massacre perpétrés par l’homme à l’époque de la chasse à la baleine.