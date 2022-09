JBL Tour Pro 2 : Premiers écouteurs intra-auriculaires avec écran dans le boîtier de charge

Les écouteurs intra-auriculaires sans fil sont devenus un best-seller – débarrassez-vous enfin des câbles ! Et le fonctionnement de ces boutons d’oreille ? Avec quelques gestes qui marchent plus ou moins bien, ou en cherchant l’application sur son smartphone. Le fabricant JBL souhaite vous soulager de ce désagrément à l’avenir avec le Tour Pro 2. Parce qu’ici, vous pouvez contrôler les écouteurs via un écran tactile dans le boîtier de charge.

Image : JBL

JBL Tour Pro 2 avec boîtier de charge « intelligent »

JBL utilise même le terme « intelligent » pour le boîtier. Bien qu’il n’y ait pas d’intelligence artificielle ici, vous avez la possibilité de contrôler le son à partir d’ici, comme activer et désactiver la suppression active du bruit (ANC). Vous pouvez également recevoir des notifications sur les réseaux sociaux ici, et vous pouvez même prendre des appels téléphoniques que vous passez ensuite via les écouteurs intra-auriculaires.

JBL Tour Pro 2 Écouteurs intra-auriculaires sans fil avec écouteurs, suppression active du bruit et étui de chargement avec écran tactile (1,45 pouce) Suppression adaptative du bruit avec ANC réglable (également automatiquement en fonction du bruit ambiant) et son ambiant Pilotes dynamiques de 10 mm (JBL « Pro Sound ») Personi-fi 2.0 (son personnalisable) Son spatialisé (3D) Jusqu’à 10 heures d’autonomie pour les écouteurs, jusqu’à 30 heures pour le boîtier de charge (40 heures au total) 6 microphones et technologie VoiceAware Bluetooth 5.3, audio Bluetooth LE Prix ​​conseillé : environ 250 euros

Un boîtier de charge comme une smartwatch ? Avez-vous besoin de ça?

JBL nous doit de plus amples informations au moment de l’annonce du produit. Nous pouvons voir sur les images de rendu que vous pouvez définir des paramètres individuels, tels que l’activation et la désactivation du son ambiant ou de l’audio spatial. Ou lisez directement combien de batterie l’écouteur droit ou gauche ou le boîtier a encore. Vous pouvez lire l’heure ou voir si Bluetooth est actuellement connecté ou non. Serez-vous également capable de passer d’une chanson à l’autre ? JBL ne nous l’a pas encore dit ; mais nous le supposons.

Le JBL Tour Pro 2 est disponible en argent et en noir. Image : JBL

L’écran mesure 1,45 pouces ou 37 mm. Une comparaison avec une smartwatch vient naturellement à l’esprit ici. Car si vous souhaitez contrôler votre musique sans avoir à sortir constamment votre smartphone de votre poche, cela est également possible avec de nombreuses montres connectées qui proposent de la musique hors ligne et peuvent contrôler directement la lecture de la musique. Pour des réglages plus précis tels que l’activation ou la désactivation de l’ANC, vous devez généralement utiliser une application, même avec une smartwatch.

Bien sûr, une bonne smartwatch comme la Samsung Galaxy Watch5 (qui mesure de 40 à 44 mm) ou une Apple Watch de taille similaire coûte beaucoup plus cher. Mais les smartwatches modernes sont beaucoup plus polyvalentes.

J’aime toujours le boîtier de charge avec écran du JBL Tour Pro 2. Les nombreuses options de réglage dont disposent désormais les écouteurs et qu’un utilisateur enverrait à l’application profondément enfouie ne sont qu’une touche rapide ici. Cela semble en quelque sorte cohérent. Tout le monde n’en aura pas besoin – aussi peu que tout le monde a besoin d’une smartwatch. Si nous supposons que les écouteurs intra-auriculaires de haute qualité avec ANC ne sont pas beaucoup moins chers de toute façon, le léger supplément pour l’affichage est correct.

JBL annonce un RRP d’environ 250 euros pour le Tour Pro 2. Ils devraient arriver sur le marché en janvier 2023. Alors jetez un coup d’œil sur le site officiel de JBL dans l’univers de la marque Netcost-security.fr !