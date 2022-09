Pourquoi la NASA a de nouveau annulé le lancement d’Artemis 1 et quand il y aura la troisième tentative

La deuxième tentative de lancement de la fusée SLS sur l’orbite lunaire a échoué en raison d’une perte de propulseur. Conférence de la NASA prévue ce soir.

La fusée SLS sur la rampe de lancement. Crédit : NASA

Le programme Artemis est toujours en jeu. Après la première tentative de lancement ratée le 29 août, en raison d’un problème de capteur indiquant un mauvais refroidissement du moteur de l’étage central du système de lancement spatial (SLS), également le deuxième prévu entre 20h17 et 22h00 : 17 heure française aujourd’hui, samedi 3 septembre, a été annulé. Tout laissait penser que le décollage vers la Lune d’Artémis 1 – une mission de démonstration sans pilote – aurait lieu régulièrement, après les assurances de la Nasa sur l’anomalie détectée ces derniers jours et surtout les bonnes nouvelles de la météo, passées d’une probabilité initiale de » GO » à 40% à 60% au cours des dernières heures, avec quelques pics de 80% à divers moments de la fenêtre de lancement. Cependant, pendant le long compte à rebours qui aurait amené la fusée de lancement de 98 mètres – la plus grande et la plus puissante jamais construite – à se désengager du Pad 39B du Kennedy Space Center (KSC), des problèmes de ravitaillement sont apparus qui n’ont pas été surmontés par les ingénieurs. , après plusieurs tentatives infructueuses. Il a donc été décidé à nouveau pour le « NO GO ».

Le nouveau compte à rebours a commencé vers 12h00, heure française, lorsque le directeur du lancement d’Artemis 1, le Dr Charlie Blackwell-Thompson, a donné le feu vert pour le ravitaillement en carburant de l’étage central de la fusée Space Launch System, composée de quatre RS-25. moteurs hérités du programme Space Shuttle. Celui qui a causé plusieurs maux de tête le 29 août était le moteur numéro 3, dû à un capteur qui indiquait que la température de refroidissement prévue (- 250°C) n’était pas atteinte. Quelques jours après le report, il a été entendu que le problème venait du capteur et non d’autres systèmes, il a donc été décidé d’ouvrir officiellement la deuxième fenêtre de lancement prévue pour aujourd’hui. Précisément lors des premières opérations de chargement des ergols, cependant, un premier petit problème est apparu dans la canalisation d’hydrogène liquide, ce qui a provoqué une augmentation anormale de la pression. Pour cette raison, le flux a été temporairement suspendu et nous sommes passés d’une distribution automatique à une distribution manuelle. Tout semblait avoir redémarré en douceur, mais la NASA a repéré une autre anomalie de pression avec l’oxygène, comme l’a indiqué le commentateur de la NASA Derrol Nail. Le prélude au désastre.

Lors des opérations de ravitaillement (rapide pour l’oxygène et lente pour l’hydrogène) la NASA a en effet détecté une fuite à un point de connexion entre le système de ravitaillement en hydrogène et le Space Launch System vers 13h30. Le point a toujours été détecté sur l’un des deux boosters latéraux, mais pas dans la même position que la fuite apparue lors de la tentative de lancement excitée du 29 août. Après environ une demi-heure de travail, les ingénieurs ont réussi à résoudre le problème et les ravitaillements ont recommencé régulièrement. Malheureusement, ce n’était qu’une solution temporaire, car le problème est survenu à nouveau vers 15h00, heure française. La NASA est intervenue en chauffant le connecteur et en pressurisant le pipeline impliqué avec de l’hélium, pour tenter de colmater définitivement la fuite, mais la tentative a de nouveau échoué. Les ingénieurs ont signalé que le problème était dans un connecteur de 8 pouces connecté à l’énorme réservoir de la fusée. Les différentes tentatives pour chauffer, pressuriser et sceller la fuite ont continué d’échouer jusqu’à ce qu’à 17h17 l’équipe de lancement recommande « NO GO » pour la mission. Le réservoir d’hydrogène n’est resté plein qu’à 10 %. À 17 h 22, le réalisateur Charlie Blackwell-Thompson a officiellement annulé la tentative de lancement d’aujourd’hui, qualifiant ce que l’on appelle dans le jargon un « gommage ».

Ce fut une douche froide pour tous ceux qui attendaient aujourd’hui le lancement du SLS, tant pour l’envergure historique de la mission que pour le précédent report. Mais comme l’a souligné le PDG de la NASA, Bill Nelson, après la pause, « les gommages font partie du secteur spatial et vous ne commencez que lorsque vous êtes prêt ». Alors, quand la prochaine fenêtre sera-t-elle utile ? Pour le moment, il n’y a aucune certitude, mais selon le règlement officiel entre la deuxième et la troisième tentative, il doit y avoir au moins 72 heures d’intervalle. Cela indique que la prochaine fenêtre devrait se situer le soir du 6 septembre, date précédemment communiquée par la NASA sous le nom de « papabile ». Le lancement des fusées, de plus, doit être soigneusement planifié pour des raisons de mouvements célestes et donc de trajectoires, de distances, de consommation de carburant, etc. La question clé est de savoir si la NASA sera en mesure de corriger la faille dans ce laps de temps ou si elle devra renvoyer le SLS au hangar pour réparation. Dans ce cas, la prochaine fenêtre utile pourrait être le 19 septembre, comme le suggère la page de diffusion scientifique « Qui a peur du noir ? ». Mais pour le moment, ce n’est qu’une question de supposition. Ce soir, il y aura en effet une conférence de presse de la NASA au cours de laquelle plus de clarté sera apportée sur l’étendue du problème et le temps nécessaire pour le résoudre. La prochaine fenêtre de lancement officielle pourrait également être annoncée. Il ne reste plus qu’à attendre l’annonce et espérer comme toujours une météo clémente, une inconnue qui plane sur chaque lancement.