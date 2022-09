La bonne nouvelle concernant la rumeur de la hausse des prix de l’iPhone 14 Pro d’Apple

L’iPhone 14 sera encore plus cher que son prédécesseur, du moins selon un nouveau rapport de l’analyste Ming-Chi Actu. S’il faut le croire, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront tous deux plus chers que leurs prédécesseurs.

Mais l’ajout d’un nouvel iPhone 14 Max cette année indique qu’il y a quelques détails importants à garder à l’esprit.

L’impact d’une hausse des prix de l’iPhone 14

Vous ne pouvez pas reprocher à Apple d’avoir au moins envisagé d’augmenter les prix de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max ; beaucoup de choses ont changé depuis que la structure de prix de 999 $/1099 $ a été établie avec l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max. L’inflation et les pénuries d’approvisionnement ont poussé les prix des composants plus haut que jamais, et bien sûr, il y a toute cette pandémie.

Cependant, ces vents contraires économiques n’affectent pas seulement Apple. Les consommateurs paient plus pour presque tout ce qu’ils achètent. En conséquence, ils resserrent leurs dépenses discrétionnaires.

Apple affirme que l’iPhone est un produit essentiel pour de nombreuses personnes. C’est un achat que, si vous devez le faire, vous le faites. Les consommateurs réduiront leurs dépenses dans d’autres domaines avant de se passer de smartphone. Comme l’ont montré les résultats d’Apple au troisième trimestre, les ventes d’iPhone peuvent être fortes même au milieu des préoccupations économiques.

Mais ce n’est peut-être pas le cas lorsqu’un nouvel iPhone est annoncé et il est encore plus cher que son prédécesseur.

Les utilisateurs d’iPhone qui envisageaient de mettre à niveau cette année pourraient retarder ou abandonner leurs plans. Les personnes qui passent d’Android à l’iPhone peuvent opter pour un iPhone de niveau inférieur ou s’en tenir à un téléphone Android. Les acheteurs de smartphones pour la première fois peuvent également opter pour un appareil Android ou un iPhone de niveau inférieur.

L’iPhone 14 Max volera-t-il la vedette ?

Mais il y a une mise en garde clé à tout cela : l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max sont peut-être plus chers, mais deux autres modèles d’iPhone 14 seront également lancés le mois prochain.

L’iPhone 14 sera similaire à l’iPhone 13 dans presque tous les aspects. Apple aura probablement du mal à convaincre la plupart des utilisateurs d’iPhone 13, et peut-être même d’iPhone 12, de mettre à niveau. La vraie star du show cette année ? Le très attendu iPhone 14 Max.

Ce sera la première fois qu’Apple vendra un iPhone de 6,7 pouces qui ne porte pas la marque « Pro », et mon intuition est qu’il va se vendre incroyablement bien.

Au cours des dernières années, si vous vouliez le plus grand écran d’iPhone, vous deviez faire des folies pour le modèle « iPhone Pro Max » le plus cher d’Apple. Cela signifiait que vous payiez non seulement pour le grand écran, mais aussi pour une technologie d’affichage plus avancée, un matériel de caméra amélioré et un design plus haut de gamme.

L’iPhone 14 Max change cela : vous pourrez obtenir un iPhone de 6,7 pouces pour moins de 1 100 $ et sans tous les bagages du « Pro Max ». Il sera plus léger que l’iPhone 14 Pro Max grâce à son utilisation d’aluminium plutôt que d’acier inoxydable. La bosse de la caméra ne sera pas aussi grande. Et encore une fois, ce sera moins de 1 100 $.

L’iPhone 14 Max rend le design (form factor) de 6,7 pouces plus accessible financièrement, et c’est sans doute quelque chose qui l’emporte sur l’augmentation du prix de l’iPhone 14 Pro.

Mais ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles pour les acheteurs d’iPhone 14 Pro.

Une bonne nouvelle pour les acheteurs qui veulent de vraies fonctionnalités « Pro » ?

L’augmentation du prix de l’iPhone 14 Pro permettra également à Apple d’ajouter davantage de fonctionnalités véritablement « Pro ». Apple aurait des mises à niveau majeures de l’appareil photo en cours cette année, ainsi qu’un nouveau design, la puce A16 à l’intérieur, et même la prise en charge de l’enregistrement vidéo 8K.

Semblable à la sortie de l’iPhone X, cela indique également que les acheteurs à la recherche du « nouveau » design devront dépenser plus. L’iPhone 14 Pro abandonnera l’encoche au profit d’une nouvelle conception de pilule + perforation, tandis que l’iPhone 14 conservera l’encoche pendant encore un an.

La prise de Netcost-security.fr

Si Actu a raison et que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max sont plus chers (je suis sceptique), cela piquera pour ces acheteurs. Cela piquera également que l’iPhone 14 le plus abordable coûtera 100 $ de plus cette année parce que le «mini» s’en va.

La bonne nouvelle est que l’iPhone 14 Max sera également une option cette année. C’est peut-être la raison pour laquelle l’iPhone 14 mini ne sera pas une chose, mais Apple connaît les acheteurs d’iPhone et ce qu’ils veulent mieux que quiconque.

Apple pourrait également augmenter les capacités de stockage de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max pour aider à justifier cette augmentation de prix. Actuellement, l’iPhone 13 Pro démarre avec 128 Go de stockage, mais il se murmure que l’iPhone 14 Pro pourrait démarrer avec 256 Go.

Donc, si la prédiction de Actu se concrétise et que l’iPhone 14 Pro est plus cher :

Il s’agit d’une augmentation des prix au mauvais moment compte tenu des préoccupations macroéconomiques. Mais… Cela ne concerne que les acheteurs « Pro ». Et… Les acheteurs non professionnels ont le choix entre le nouvel iPhone 14 Max. Pour terminer… La combinaison de l’iPhone 14 Max et de modèles « Pro » plus chers va augmenter le prix de vente moyen et plaire aux investisseurs.

Mon avis sur le prix :

iPhone 14 – 799 $

iPhone 14 Max : 899 $

iPhone 14 Pro : 1099 $

iPhone 14 Pro Max : 1199 $

Que pensez-vous de ces rumeurs ? Allez-vous payer la prime pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

