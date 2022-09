Snoopy, graines et boulons : les objets « étranges » qui s’envoleront dans l’espace avec la mission Artemis

La mission Artemis I n’aura pas d’équipage humain, au lieu de graines d’arbres, des boulons et une marionnette Snoopy voyageront.

Crédit : NASA

Cinquante-cinq kilos d’objets étranges parcourront plus d’un million de kilomètres. La mission Artemis I de la NASA partira le 3 septembre et n’aura pas d’équipage humain. Des graines d’arbres, des boulons et même une poupée Snoopy déguisée en astronaute voyageront à bord du vaisseau spatial Orion. Le « kit de vol officiel » est établi par la loi fédérale. L’objectif est de permettre à la NASA, aux organisations internationales et aux partenaires commerciaux d’utiliser les reliques qui voyageront sur le vaisseau spatial comme prix ou objets de musée. Pour pouvoir les télécharger, il est nécessaire de soumettre une demande écrite à la NASA. Drapeaux, badges, stickers, mais aussi des objets moins conventionnels ont passé la sélection.

Tout d’abord la marionnette de l’astronaute Snoopy, qui servira d’indicateur visuel d’apesanteur. Ce n’est pas un hasard si le protagoniste des bandes dessinées de Charles M. Schulz depuis les années 1960 est lié à la NASA. Avant même que l’homme ne pose le pied sur la lune, l’agence gouvernementale américaine a demandé à Schulz la permission d’utiliser l’image du beagle. Sur Orion, il y aura également une des plumes du dessinateur et 245 pin’s en argent de Snoopy.

Après 53 ans, un artefact spatial rentrera également chez lui. Un fragment de roche lunaire collecté lors de la mission Apollo 11 voyagera à bord du vaisseau spatial.Ce n’est pas la seule relique, à bord se trouveront également un boulon, un écrou et une rondelle appartenant à l’un des moteurs Apollo 11 F-1.

Le kit contiendra également des graines d’arbres qui, au retour, seront distribuées dans les écoles à des fins éducatives. Ce n’est pas la première fois, même pendant la mission Apollo 14, des graines ont été chargées à bord afin d’examiner les effets de l’espace sur les plantes. L’expérience a échoué, le vase s’est cassé pendant le vol. À leur retour, ils ont été plantés par le Service forestier des États-Unis et ont fait pousser 450 plantes appelées plus tard « arbres lunaires ». Maintenant, ils ont une seconde chance.

Le groupe Lego, grâce à une collaboration avec la NASA, a gagné une place à bord. Les figures jaunes emblématiques voyageront également dans l’espace, en effet l’entreprise s’est engagée à créer un programme de cours gratuits, « Ready to launch », dédié aux métiers STEM liés à l’espace. L’Agence spatiale européenne a plutôt fait don d’une statuette de la déesse grecque Artémis, faisant référence au nom du programme spatial. Il sera ensuite exposé au musée de l’Acropole en Grèce.