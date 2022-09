Withings dévoile sa balance intelligente « la plus précise » avec composition corporelle, cardio et évaluation nerveuse

Withings a partagé un premier aperçu de son prochain appareil de santé et la société affirme qu’il s’agit de « la balance intelligente la plus précise et la plus complète » et qu’elle est également livrée avec « sa première offre de services avancés ». La balance intelligente Body Comp avec intégration Apple Health sera lancée le 4 octobre avec des mesures complètes de la composition corporelle, des évaluations cardiovasculaires et nerveuses, et plus encore.

L’année dernière, Withings a apporté son impressionnante mesure de l’âge vasculaire à sa balance intelligente Body Cardio, offrant aux utilisateurs un aperçu transparent de leur santé cardiovasculaire.

Maintenant, Withings taquine sa balance intelligente la plus récente et la plus avancée qui sera lancée en octobre. La société a partagé la nouvelle dans un communiqué de presse et a lancé une page de destination pour le produit. Parallèlement au nouveau matériel, Withings lance un service avancé appelé « Health+ ».

« Withings, un pionnier du mouvement de la santé connectée, réinvente l’utilisation des balances intelligentes et l’optimisation de la santé à domicile avec l’introduction de Body Comp, une échelle d’évaluation corporelle complète mesurant plusieurs biomarqueurs généralement uniquement évalués dans un cadre clinique professionnel, et Health+ une échelle améliorée service fournissant des analyses de santé détaillées et des outils pour aider les gens à améliorer leur santé en établissant une routine de santé. Regroupés, Body Comp et un accès de 12 mois à Health+ seront disponibles à partir du 4 octobre 2022, au prix de 209,95 $.

En ce qui concerne les mesures de composition corporelle, cardiovasculaire et d’évaluation nerveuse, Body Comp dispose de plus de capteurs que ses prédécesseurs ainsi que de la technologie exclusive de Withings pour offrir des lectures plus précises.

Pour le nouvel abonnement Health+ qui offre des informations avancées, Withings vante le processus de « Mesurer, Agir, Améliorer, Répéter ».

La société déclare: « Propulsé par la science du comportement, Health + est une expérience de santé améliorée dans l’application pour aider n’importe qui à créer des routines qui fournissent une boucle de rétroaction positive. »

Withings n’a pas encore ouvert de précommandes, mais vous pouvez vous inscrire sur une liste de diffusion pour être parmi les premiers à y accéder lorsqu’elle sera disponible.

