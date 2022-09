Le procès de la FTC afirme que les propriétaires de Roomster ont arnaqué les demandeurs de colocation avec de fausses listes et critiques

En bref : les procureurs généraux de six États ont rejoint la Federal Trade Commission (FTC) dans une action en justice contre une plate-forme d’applications appelée Roomster. La plainte accuse l’entreprise de « tactiques trompeuses » et de fraude pure et simple. Les propriétaires de Roomster, John Shriber et Roman Zaks, et le propriétaire d’AppWinn, Jonathan Martinez, sont répertoriés comme défendeurs dans le dossier.

Roomster est une application disponible via l’App Store d’Apple et Google Play qui aide soi-disant les gens à trouver des colocataires ou des chambres à louer. La FTC affirme qu’il est très populaire auprès des étudiants et d’autres personnes à faible revenu qui ne peuvent pas raisonnablement s’offrir une place par eux-mêmes. Pensez-y comme Zillow, sauf pour les personnes qui cherchent à cohabiter avec d’autres.

Cependant, la FTC affirme que Roomster a employé Jonathan Martinez d’AppWinn pour publier des milliers de fausses critiques sur les listes. Par ailleurs, la plainte afirme que de nombreuses locations annoncées comme « réelles, disponibles et vérifiées » sont entièrement fausses et n’existent même pas.

Shriber et Zaks auraient engrangé « des dizaines de millions de dollars » en facturant des frais pour accéder aux informations sur ces fausses listes.

« Roomster et ses propriétaires John Shriber et Roman Zaks ont pris des dizaines de millions de dollars à des locataires potentiels en grande partie à faible revenu et étudiants qui ont le plus besoin d’un logement fiable et qui peuvent le moins se permettre de perdre de l’argent », a déclaré la FTC dans un communiqué de presse mardi.

Pour être clair, Shriber et Zaks ne sont pas accusés d’avoir eux-mêmes publié de fausses annonces. Au lieu de cela, ils ne vérifient pas simplement les propriétés soumises à la plate-forme, ce qui ouvre la porte aux arnaques à la location. Dans un cas, ils ont marqué une location « vérifiée », mais une simple vérification d’adresse a révélé qu’il s’agissait d’un immeuble commercial de la poste américaine. Comme l’a dit une critique légitime:

« Idk de toutes ces bonnes critiques sont aussi des faux ou quoi. Mais j’ai littéralement contacté au moins 50 à 60 personnes et j’ai reçu quelques messages proposant une place. Et tous sont juste faux. Même e-mail exact que vous donnez le dépôt et d’abord un mois de loyer et ils vous enverront la clé par la poste. [sic] »

Le rôle de Martinez était d’utiliser ses plus de 2 500 comptes iTunes pour charger les listes réelles et fausses de Roomster avec des critiques frauduleuses que la FTC appelle des « testi-phony-als ». La FTC a obtenu des enregistrements d’e-mails montrant que Roomster avait demandé à Martinez de « s’assurer qu’il s’agit toujours d’un nombre aléatoire d’test, afin que cela semble plus naturel ». Roomster a envoyé cette communication après que la FTC a informé Shriber et Zaks qu’elle avait ouvert une enquête sur leur entreprise.

La FTC et les États ont également déposé une proposition d’ordonnance contre Jonathan Martinez, qui aurait vendu à Roomster des dizaines de milliers de fausses critiques, l’obligeant à payer 100 000 $ et à coopérer dans l’affaire de la FTC contre Roomster. /3 — FTC (@FTC) 30 août 2022

Martinez a conclu un accord pour coopérer avec les enquêteurs et a signé une proposition de règlement pour sa part dans l’escroquerie. Si le tribunal approuve, il se verra interdire de vendre des critiques et devra payer une amende de 100 000 $. L’amende ira aux six États énumérés dans le procès – New York, Californie, Colorado, Floride, Illinois et Massachusetts. Il doit également informer l’App Store et Google Play que Roomster l’a payé pour planter de fausses critiques et leur indiquer lesquelles sont les siennes.

La plainte ne précise pas les sanctions spécifiques que Rooster et ses propriétaires pourraient encourir, mentionnant seulement que leurs actions violent les lois de l’État et la Federal Trade Commission Act.

Les accusés n’ont pas commenté l’enquête ou ses allégations.