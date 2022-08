Des mutations associées au cancer et aux maladies cardiaques se trouvent dans le sang des astronautes

Des mutations liées à des maladies oncologiques et cardiaques ont été détectées dans le sang de 14 astronautes qui ont volé à bord de la navette spatiale.

Crédit : NASA

Les rayonnements cosmiques et solaires représentent l’un des principaux dangers du vol spatial et c’est aussi pour cette raison que dans la mission Artemis 1 de la NASA, des gilets innovants seront testés pour protéger les astronautes. Lors du vol de démonstration sans pilote, dont le lancement a été reporté au soir du 3 septembre, un mannequin féminin de la navette Orion sera équipé d’un de ces gilets, tandis qu’un autre volera autour de l’orbite lunaire sans celui-ci. Puisque tous deux disposent de capteurs pour détecter le rayonnement accumulé, à la fin de la mission – qui durera une quarantaine de jours – les scientifiques de la NASA comprendront la réelle utilité du nouveau vêtement, baptisé AstroRad. S’il était efficace, ce serait une nouvelle particulièrement précieuse pour les astronautes, au vu des résultats inquiétants d’une nouvelle étude, selon laquelle les vols spatiaux catalyseraient les risques de cancers et de maladies cardiovasculaires.

La recherche était dirigée par une équipe de scientifiques américains dirigée par des experts de la Icahn School of Medicine du Mount Sinai à New York, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Robert M. Berne Cardiovascular Research Center de l’Université de Virginie, Université de Californie à San Diego. et le centre médical Wexner de l’Université d’État de l’Ohio. Les scientifiques, dirigés par le professeur David A. Goukassian, professeur de cardiologie à l’Institut de recherche cardiovasculaire de l’Institut de New York, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé le sang de 14 astronautes de la NASA (National Aeronautics and Space Administration) qui ont volé à bord de la navette spatiale entre 1998 et 2001, dans des missions relativement courtes d’une durée moyenne de 12 jours. La plupart d’entre eux étaient des hommes (85 %) et l’âge moyen était de 42 ans. Six d’entre eux en étaient à leur première mission.

Leur sang a été prélevé 10 jours avant le vol dans l’espace et le lendemain de la rentrée, tandis que leurs globules blancs ont été prélevés 3 jours après la rentrée. Tous les échantillons ont été stockés à -80°C avant d’être testés pour cette étude. Le professeur Goukassian et ses collègues ont détecté des mutations somatiques particulières dans le sang des 14 astronautes associées à une maladie appelée hématopoïèse clonale (CH), dans laquelle les cellules souches hématopoïétiques (CSH) ou d’autres cellules progénitrices génèrent une sous-population de clones avec une mutation partagée dans l’ADN . Les chercheurs expliquent que ces mutations sont généralement associées à des facteurs environnementaux, des produits chimiques et des thérapies pour traiter le cancer, mais dans ce cas particulier, le principal suspect est l’exposition aux rayonnements pendant le vol spatial.

« Les astronautes travaillent dans un environnement extrême où de nombreux facteurs peuvent provoquer des mutations somatiques, en particulier les rayonnements spatiaux, ce qui indique qu’il existe un risque que ces mutations se transforment en hématopoïèse clonale. Compte tenu de l’intérêt croissant pour les vols spatiaux commerciaux et l’exploration de l’espace lointain, et des risques potentiels pour la santé d’une exposition à divers facteurs nocifs associés à des missions spatiales d’exploration répétées ou de longue durée, comme un voyage vers Mars, nous avons décidé d’explorer rétrospectivement les mutations somatiques. dans la cohorte de 14 astronautes », a déclaré le professeur Goukassian, MD, professeur de médecine (cardiologie) à l’Institut de recherche cardiovasculaire d’Icahn Mount Sinai, dans un communiqué de presse. Au total, 34 types de mutations ont été identifiés dans 17 gènes liés à l’hématopoïèse clonale, avec les mutations les plus répandues détectées dans les gènes TP53 (qui synthétise une protéine suppresseur de tumeur) et DNMT3A, qui est impliqué dans la leucémie myéloïde aiguë, résultant l’un des ceux qui ont le plus changé. Étant donné que plusieurs études ont trouvé des associations entre l’hématopoïèse clonale avec les maladies oncologiques du sang hématopoïétiques et les maladies cardiométaboliques, les chercheurs estiment qu’il est essentiel d’enquêter plus avant pour mieux surveiller la santé des astronautes.

« Bien que l’hématopoïèse clonale que nous avons observée était de taille relativement petite, le fait que nous ayons observé ces mutations était surprenant compte tenu de l’âge et de la santé relativement jeunes de ces astronautes. La présence de ces mutations ne indique pas nécessairement que les astronautes développeront une maladie cardiovasculaire ou un cancer, mais il y a un risque qu’avec le temps, cela puisse se produire par une exposition continue et prolongée à l’environnement extrême de l’espace lointain », a conclu le Dr Goukassian. . Une précédente étude a révélé que les radiations accumulées lors d’un voyage vers Mars seraient mortelles, catalysant le risque de cancer de l’intestin. Les détails de la nouvelle recherche « Analyse rétrospective des mutations somatiques et de l’hématopoïèse clonale chez les astronautes » ont été publiés dans la revue scientifique Nature Communication Biology.