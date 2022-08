Le Ryzen 7 5800X3D suralimenté est super abordable aujourd’hui à 385 $

Par Netcost-security.fr le 14 avril 2022



Nous devons dire qu’après avoir vu à quelle vitesse le Core i9-12900K peut être associé à la mémoire DDR5-6400 et à la GeForce RTX 3090 Ti, nous ne pensions pas que le Ryzen 7 5800X3D allait s’empiler si bien , mais ça nous a vraiment impressionné quand même.

De Tom’s Hardware le 29 mai 2022



Si vous avez le goût des tarifs haut de gamme et une bonne compréhension des forces et des faiblesses, le Ryzen 7 5800X3D est une puce impressionnante qui offre des performances de jeu de pointe et laisse de la place pour les futures mises à niveau du GPU, ce qui en fait le meilleur CPU à son point de prix pour les plates-formes axées sur les jeux.

Par OC3D le 18 avril 2022



Certes, si AMD peut utiliser la faible latence qu’apporte cette solution de conception, sans avoir à supprimer nos outils d’overclocking de fréquence et de mémoire, cela pourrait être un moment décisif dans la conception future du processeur, et pour cela, il remporte notre prix de l’innovation.

Par TechRadar le 14 avril 2022



L’AMD Ryzen 7 5800X3D introduit la nouvelle technologie 3D V-Cache qui tient ses nobles promesses avec des performances de jeu incroyables de type Ryzen 9. Il prend même un énorme coup au dernier mastodonte d’Intel, le Core i9-12900K, et parvient à porter de sérieux coups. Cependant, ses performances non liées au jeu ne bénéficient pas du tout de la nouvelle technologie 3D V-Cache, il s’agit donc strictement du processeur d’un joueur.

Par KitGuru le 14 avril 2022



Le nouveau Ryzen 7 5800X3D d’AMD est incontestablement innovant avec son déploiement de la technologie 3D V-Cache. L’équilibre des performances n’est certainement pas la force du 5800X3D, mais si vous êtes uniquement intéressé par le jeu, ce nouveau processeur AM4 avec ses 96 Mo de cache L3 offre d’excellentes performances.

Par PCMag le 14 avril 2022



Le Ryzen 7 5800X3D à prix premium d’AMD est un interprète solide à huit cœurs, mais ses améliorations du jeu et des performances spécifiques au processeur ne peuvent pas tout à fait compenser la hausse des coûts.

Par AnandTech le 30 juin 2022



En conséquence, il n’est pas surprenant qu’AMD ait confirmé qu’il y aura des produits 3D V-Cache sur son Core Zen 4 imminent (dû à l’automne 2022), et avec Zen 5 qui est attendu dans le courant de 2024, avec à la fois des produits grand public (Ryzen ) et produits serveur (EPYC) prévus. Ainsi, bien que tous les signes indiquent que le V-cache reste une solution premium, cela indique également que nous sommes loin d’avoir fini de voir ce qu’AMD peut faire pour les performances des PC avec des caches L3 plus grands.

De EuroGamer le 21 juin 2022



Le Ryzen 7 5800X3D est également un produit beaucoup plus ciblé que ses frères et sœurs Ryzen 5000. Ces puces sont d’excellents polyvalents adaptés à un large éventail de tâches, à la fois les jeux et la création de contenu, tandis que le 5800X3D est manifestement pire que le 5800X standard – et le Ryzen 5900X à prix similaire – dans les tâches qui ne profitent pas de son superpuissance singulière. Cela indique que la recherche ici est essentielle; assurez-vous que le X3D donne un coup de pouce aux jeux auxquels vous jouez avant de dépenser votre argent durement gagné.

Par ExtremeTech le 14 avril 2022



La différence de performances entre le 5800X et le 5800X3D n’est pas assez importante pour justifier l’écart de prix entre les deux, même selon les normes de prix de la boutique. Ce lancement concerne AMD qui se bat avec Intel au sommet du marché où l’argent n’est pas un objet. Les joueurs qui veulent les processeurs de jeu AMD les plus rapides absolus peuvent envisager sérieusement le Ryzen 7 5800X3D. Les joueurs qui recherchent l’excellent rapport prix/performances pour lequel AMD est connu seront plus heureux s’ils envisagent d’autres puces.