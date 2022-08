Apple cachera-t-il l’encoche de perforation de l’iPhone 14 dans le logiciel ?

L’iPhone 14 devrait être annoncé lors de l’événement Apple «Far out» dans une semaine le 7 septembre. Nous connaissons essentiellement les détails de haut niveau: caméras améliorées, une nouvelle puce A16 et en grande partie le même châssis que l’iPhone 13 avec une nouvelle conception d’encoche perforée, du moins sur les modèles Pro.

Cependant, une chose qui reste quelque peu floue est exactement comment Apple présentera ce nouveau boîtier de capteur. Récemment, il y a eu des bavardages par des publications sommaires de Weibo et un pronostiqueur anonyme de MacRumors selon lesquels Apple cacherait en fait la perforation au niveau du logiciel en noircissant la zone autour de la caméra et des capteurs, pour apparaître comme une seule forme de pilule uniforme.

Cependant, l’histoire n’est certainement pas du côté d’Apple masquant artificiellement les découpes d’affichage. Lorsque la conception de l’iPhone X a fait l’objet de rumeurs pour la première fois, il y avait une myriade de spéculations sur la façon dont Apple gérerait le compromis d’affichage « inélégant ». Avant son dévoilement en septembre 2017, de nombreuses maquettes montraient que la zone de la barre d’état était noircie, avec l’heure visible sous forme de texte blanc à gauche et à droite, créant essentiellement une fausse lunette frontale.

Bien sûr, Apple ne l’a pas fait. Ils ont pleinement embrassé l’encoche, avec un contenu fluide bord à bord dans tous les coins de l’écran. Pour citer Jony Ive, le design était « fidèle à lui-même ». Regardez de près et vous pouvez voir que l’équipe industrielle d’Apple a pris grand soin de sculpter des courbes précises autour de la saillie qui correspondent harmonieusement aux rayons d’angle globaux du corps de l’appareil, car il était toujours censé être quelque chose qui allait être mis. afficher – pas comme quelque chose à cacher.

Apple a fait des efforts similaires pour s’assurer que le masquage précis des coins arrondis était tout aussi beau sur les écrans LCD, une technologie utilisée pour la première fois pour intégrer proprement l’encoche dans l’écran Liquid Retina de l’iPhone XR. Bien que l’iPad n’ait pas d’encoche, le MacBook Pro 2021 et le MacBook Air M2 en ont – et ils le montrent tout autant que l’iPhone. En fait, le GPU conçu par Apple dans la puce M2 a même des instructions matérielles spéciales pour aliaser précisément les pixels autour de l’encoche pour le meilleur résultat esthétique.

La perforatrice iPhone 14 est là pour rester exposée

Cela étant dit, Apple briserait une grande partie de son propre précédent si soudainement l’iPhone 14 utilisait une supercherie logicielle pour masquer l’écart entre la caméra frontale et le scanner infrarouge Face ID.

Ce n’est pas une proposition impossible – et nous ne le saurons avec certitude que la semaine prochaine – mais il semble tout simplement peu probable que l’équipe de conception industrielle d’Apple fasse l’effort de concevoir un boîtier perforé, uniquement pour que l’équipe du système d’exploitation vienne et masquer l’écart à l’aide d’un logiciel.

Il existe peut-être certains scénarios de niche où il est logique que le système d’exploitation masque l’écart. C’est de la pure spéculation, mais peut-être qu’il semble moche qu’une bannière de notification descende du haut de l’écran, chevauchant ainsi le nouvel ensemble de trous de capteur séparés. Ainsi, Apple aurait pu créer une animation personnalisée pour l’iPhone 14 (et les futures générations d’iPhone) à utiliser pour afficher des bannières de notification qui impliquent de masquer temporairement la découpe matérielle.

Mais la plupart du temps, je m’attends à ce que la perforation soit affichée, tout comme l’encoche de l’iPhone l’a toujours été, permettant au fond d’écran et au contenu de l’utilisateur de circuler autour de lui. Je doute que l’espace d’écran supplémentaire marginal gagné par la découpe plus petite ait une utilité pratique. Il sera simplement plus beau, l’iPhone 14 obtenant ainsi un rapport écran / corps plus élevé.

