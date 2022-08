« Trop souvent les enfants ingèrent des piles boutons » : l’alarme des experts

Selon les pédiatres d’urgence, l’industrie devrait développer des piles boutons plus sûres pour réduire ou éliminer les risques d’ingestion d’enfants.

Une nouvelle étude observationnelle a révélé que les accès aux urgences pédiatriques dus à l’ingestion de piles au lithium et, en particulier, de piles boutons, continuent de représenter une part importante aux États-Unis, où les visites aux urgences suite à une intoxication pour cette cause étaient deux fois plus élevées de 2010 à 2019 comme dans la période entre 1990 et 2009, affectant principalement les enfants de 5 ans et moins.

En moyenne, selon l’analyse qui vient d’être publiée dans la revue Pédiatrie et relancé par CNN, les visites aux urgences liées à l’ingestion de piles affectent 24,5 enfants de 5 ans ou moins pour 100 000 chaque année, et 84,7 % des cas impliquent des piles boutons, de plus en plus courantes en raison de leur utilisation dans des appareils électroniques plus petits, tels que des jouets, des montres numériques, des appareils auditifs. aides et télécommandes. En effet, l’enquête a montré que la plupart des piles ingérées par les enfants provenaient de montres (29,7%) et de jouets (28,8%).

Ce type de batteries, soulignent les auteurs de l’étude, est particulièrement risqué en raison de leur petite taille et de la facilité avec laquelle elles peuvent être retirées des appareils. S’ils restent coincés dans la gorge d’un enfant, ils peuvent causer « une réaction chimique au contact de la salive, qui peut gravement brûler l’œsophage en aussi peu que deux heures, créant une perforation œsophagienne, une paralysie des cordes vocales, voire une érosion des voies respiratoires (trachée) et des principaux vaisseaux sanguinsLes chercheurs ont expliqué.

« Les jeunes enfants utilisent leurs sens pour explorer l’environnement et mettent souvent des objets dans leur bouche, leurs conduits auditifs ou leurs voies nasales – a ajouté l’auteur correspondant de l’étude, le Dr Mark Chandler de Safe Kids Worldwide à Silver Spring, Maryland. À mesure que les enfants grandissent et deviennent plus curieux, le risque d’ingérer des corps étrangers augmente « .

Pour l’étude, Chandler et ses collègues ont utilisé les données sur les visites aux urgences recueillies par le National Electronic Injury Surveillance System de 2010 à 2019 et ont classé les cas pédiatriques liés aux accès aux visites d’urgence en quatre groupes, selon la voie d’exposition aux piles : ingestion , exposition de la bouche, insertion de l’oreille ou du nez. L’action la plus courante était l’ingestion (90 %), suivie de l’insertion par le nez (5,7 %), l’insertion dans l’oreille (2,5 %) et l’exposition par la bouche (1,8 %).

« Malheureusement, malgré tous les efforts de prévention des blessures, les visites aux urgences liées à la batterie restent trop fréquentes – ont souligné les chercheurs -. Les efforts réglementaires et l’adoption par l’industrie de conceptions de piles bouton plus sûres sont impératifs pour réduire ou éliminer les blessures par ingestion chez les enfants« .