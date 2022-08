Liste des téléphones Asus éligibles à la mise à jour Android 13

Google a récemment publié la mise à jour stable d’Android 13. Mais pour le moment, il est disponible pour les téléphones Pixel. Étant donné que chaque OEM est responsable de la mise à jour de ses téléphones, de nombreux OEM ont commencé à tester Android 13 pour leurs appareils. Si vous êtes un utilisateur de téléphone Asus, cette liste est pour vous. Vous connaîtrez ici la liste complète des téléphones Asus éligibles à la mise à jour Android 13.

Asus a fait un excellent travail en déployant la mise à jour Android 12 à l’heure prévue fournie par Asus. Et la même chose est attendue d’Asus pour la mise à jour Android 13. Mais comme Android 13 est encore nouveau pour le public, Asus n’a pas publié la feuille de route Android 13 pour les séries Zenfone et ROG Phone.

Récemment, Asus a lancé le programme bêta Android 13 pour Zenfone 9. Cela indique que la mise à jour stable pour Zenfone 9 sera publiée dans quelques mois. Et nous pouvons également nous attendre à une feuille de route complète dans les semaines à venir. Mais comme Asus ne sort qu’un nombre limité de téléphones, il devient facile pour nous de deviner les téléphones pris en charge. Maintenant, avant de passer à la liste des téléphones pris en charge, vérifions d’abord rapidement les principales fonctionnalités d’Android 13.

Android 13 est livré avec une interface utilisateur améliorée, de nouvelles fonctionnalités et une confidentialité et une politique améliorées. Certaines des nouvelles fonctionnalités incluent le matériel que vous prenez en charge pour les icônes d’applications tierces, un nouveau contrôle multimédia avec animation de lecture dansante, par langue d’application, la suppression automatique de l’historique du presse-papiers, etc. Vous pouvez consulter la liste complète ici.

Remarque : La liste mentionnée ci-dessous n’est pas la liste officielle. Il s’agit d’une liste attendue basée sur la politique de mise à jour et l’historique des mises à jour Android pour les téléphones Xperia.

Voyons maintenant la liste des téléphones Asus éligibles à la mise à jour Android 13 :

Série Zenfone

Asus Zenfone 9

Asus Zenfone 8 Flip

Asus Zenfone 8

Série de téléphones ROG

Téléphone ROG 6 Pro

ROG Téléphone 6

Téléphone ROG 5s Pro

Téléphone ROG 5s

Téléphone ROG 5 Ultime

Téléphone ROG 5 Pro

Téléphone ROG 5

N’oubliez pas qu’il s’agit d’une liste attendue de téléphones Asus pris en charge par Android 13. La liste est préparée selon la politique mise à jour d’Asus et l’historique des mises à jour d’Android. Comme Asus fournit au moins deux mises à jour majeures de ses téléphones premium, nous avons préparé une liste mentionnée ci-dessus. Les séries ROG Phone 3 et Zenfone 7 ont déjà reçu deux mises à jour majeures, donc ces deux-là ne recevront pas la mise à jour. Mais au cas où Asus ajouterait ces deux téléphones à la liste des téléphones éligibles, je mettrai à jour la liste.

Asus Zenfone 9 pourrait recevoir la mise à jour stable d’Android 13 en octobre ou novembre. Et d’autres téléphones Asus devraient recevoir la mise à jour d’ici le premier semestre 2023.

Ces téléphones Asus devraient donc recevoir la mise à niveau Android 13. Le calendrier de déploiement n’est pas confirmé, il pourrait intervenir plus tard cette année ou l’année prochaine selon le modèle d’appareil.

