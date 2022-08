Cette caractéristique rend le cerveau humain différent de celui de tous les autres animaux

Son identification est due à une équipe de recherche américaine qui a mené une analyse des types cellulaires du cortex préfrontal de quatre espèces de primates, dont l’homme.

Qu’est-ce qui distingue le cerveau humain de celui de tous les autres animaux ? Et surtout, qu’est-ce qui le différencie de celui des autres primates ? La réponse à ces questions vient d’une étude qui vient d’être publiée par une équipe de recherche de l’Université de Yale à New Haven, Connecticut, États-Unis, qui a examiné les types de cellules qui composent le cortex préfrontal dorsolatéral (dlPFC) – une région du cerveau spécifique aux primates. et essentiel à la cognition d’ordre supérieur – de quatre espèces de primates (humains, chimpanzés, macaques et ouistitis), découvrant ce qui nous rend humains.

La découverte, décrite en détail dans un article de recherche publié dans La science, en effet, met en évidence que, comparé au cortex préfrontal dorsolatéral des autres primates examinés, celui de l’homme possède au moins cinq types cellulaires qui ne sont pas partagés avec d’autres espèces. Celles-ci incluent un type de microglie, une cellule immunitaire totalement absente chez les autres primates, et un second type partagé uniquement par les humains et les chimpanzés. Les chercheurs ont également noté que le type de microglie spécifique à l’homme existe à la fois pendant le développement et à l’âge adulte, suggérant qu’il peut représenter une réponse immunitaire à l’environnement dans lequel nous vivons et qui esttrès différent de celui des autres espèces de primates» Comme le souligne Nenad Sestan, professeur de neurosciences à la Yale School of Medicine et auteur correspondant de l’étude. « Les cellules de la glie, y compris la microglie – Ajouta Sestan -, ils sont très sensibles à ces différences« .

Une analyse ultérieure des gènes exprimés par ce type de cellule a toutefois révélé que ce qui caractérise le cerveau humain pourrait également nous rendre sensibles aux maladies neuropsychiatriques. En particulier, les chercheurs ont identifié la présence du gène FOXP2, déjà connu des chercheurs car ses variantes ont été liées à la dyspraxie verbale, une condition dans laquelle les patients ont des difficultés à produire du langage ou de la parole. D’autres études ont également montré que FOXP2 est associé à d’autres maladies neuropsychiatriques, telles que l’autisme, la schizophrénie et l’épilepsie.

« FOXP2 a intrigué de nombreux scientifiques pendant des décennies, mais nous n’avions toujours aucune idée de ce qui le rendait unique pour les humains – a déclaré le chercheur Shaojie Ma du Département de neurosciences de la Yale School of Medicine et co-auteur principal de l’étude -. Comparé à d’autres espèces de primates, chez lesquelles ce gène montre une expression spécifique dans un sous-ensemble de neurones excitateurs, pour l’homme, l’expression spécifique se produit dans la microglie« .

Selon les chercheurs, ces découvertes sur FOXP2 ouvriront de nouvelles voies de recherche pour l’étude du langage et des maladies, et fourniront un nouvel indice sur la façon dont les types de cellules qui composent notre cortex préfrontal dorsolatéral nous distinguent des autres espèces de primates.