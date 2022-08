L’iPhone 14 offrira-t-il des fonctionnalités de communication par satellite ? Voici le dernier

Au cours de la dernière année, l’une des rumeurs sur l’iPhone qui a occupé le devant de la scène est qu’Apple travaille sur de nouvelles fonctionnalités de connectivité par satellite. Un nouveau rapport de Ming-Chi Actu indique aujourd’hui qu’Apple a « terminé le développement matériel » de la fonctionnalité, mais on ne sait toujours pas exactement quand la fonctionnalité sera lancée au public.

Les dernières fonctionnalités satellites de l’iPhone 14

Dans un nouveau post sur son compte Medium aujourd’hui, Actu dit qu’il s’attend à ce que les fonctionnalités de communication par satellite deviennent de plus en plus courantes dans les smartphones au cours des prochaines années en raison de la « fréquence croissante des catastrophes naturelles et des conflits géopolitiques ces dernières années ».

Selon l’analyste, Apple a terminé ses tests matériels pour les fonctionnalités de communication par satellite sur l’iPhone 14. En fait, le développement matériel réel de la fonctionnalité était apparemment terminé pour l’iPhone 13 ; Apple a utilisé ce développement matériel pour tester et finaliser les fonctionnalités de l’iPhone 14.

La raison pour laquelle Apple n’a pas été en mesure de lancer les fonctionnalités du satellite malgré l’achèvement du développement du matériel serait que « le modèle commercial n’avait pas été négocié ».

Actu poursuit en disant qu’Apple est le plus susceptible de s’associer à Globalstar pour la fonctionnalité satellite à l’intérieur de l’iPhone. En fin de compte, le moment où (ou si) Apple lance les fonctionnalités satellites à l’intérieur de l’iPhone dépend de « si Apple et les opérateurs peuvent régler le modèle commercial », a déclaré Actu.

L’objectif principal de la fonctionnalité satellite à l’intérieur de l’iPhone est d’activer les services de SMs et de voix dans les situations d’urgence où vous ne disposez pas du service mobile traditionnel. Bloomberg a signalé qu’il existe deux fonctionnalités satellites : une pour la messagerie dans l’application Messages et une autre qui offre un mécanisme de signalement plus direct pour les urgences majeures, comme les accidents d’avion et les navires qui coulent.

Globalstar a annoncé plus tôt cette année qu’elle avait acquis 70 nouveaux satellites pour « reconstituer et prolonger la durée de vie de la constellation existante de Globalstar ». La société a déclaré avoir acquis les satellites pour « fournir des services satellites continus au client potentiel », qui pourrait très bien être Apple.

Apple est sur le point d’annoncer l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro lors de son événement spécial « Far out » le 7 septembre. En fait, les illustrations de l’événement pourraient très bien faire allusion aux nouvelles fonctionnalités satellites. Qu’est-ce que tu penses? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :

