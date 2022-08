Samsung Galaxy Tab S8 reçoit la mise à jour Android 12L (One UI 4.1.1)

Samsung a commencé à déployer la mise à jour One UI 4.1.1 basée sur Android 12L pour la série Galaxy Tab S8. Oui, c’est le même logiciel fourni avec le Galaxy Z Fold 4 récemment annoncé. Pour les inconscients, la mise à niveau Android 12L est optimisée pour les appareils à grand écran tels que les tablettes, les pliables, etc. Les propriétaires de Galaxy Tab S8 peuvent enfin mettre à niveau leur tablette vers la nouvelle mise à jour One UI 4.1.1 et essayez la nouvelle fonctionnalité multitâche.

Samsung lance la nouvelle mise à niveau logicielle avec la version du micrologiciel X70xBXXU2AVH2 pour la vanille Galaxy Tab S8, X80xBXXU2AVH5 est pour la Galaxy Tab S8+ et X90xBXXU2AVH2 pour la Galaxy Tab S8 Ultra. Au moment de la rédaction, l’OTA est disponible dans certaines régions, dont l’Europe et la Corée du Sud, un déploiement plus large devrait suivre prochainement. Le nouveau logiciel pèse environ 2,3 Go en taille et balises avec le correctif de sécurité d’août.

En passant aux fonctionnalités et aux modifications, puis selon le journal des modifications, la mise à niveau apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités multitâches, notamment la possibilité de basculer plus rapidement entre les applications, la possibilité d’ouvrir les applications sur un écran partagé, la commutation facile entre la vue contextuelle pour basculer -view, prise en charge des gestes pour le changement de vue, le nom des applications est maintenant visible dans le panneau de bord, et plus encore.

Outre les fonctionnalités multitâches, la mise à jour Android 12L sur Galaxy Tab S8 apporte la fonction d’extraction de texte anticipée à partir d’images, de nouvelles options d’appel, un clavier Samsung mis à jour et d’autres améliorations. Voici le changelog complet que vous pouvez consulter avant de mettre à jour votre tablette.

Multitâche Basculez rapidement entre les applications : une barre des tâches apparaît désormais en bas de l’écran pour une navigation plus rapide entre les applications. Ouvrez rapidement des applications en écran partagé ou dans une fenêtre contextuelle : faites glisser des applications depuis la barre des tâches ou l’écran Récents pour les ouvrir, mais cela vous convient le mieux. Faites glisser vers le bord supérieur, inférieur, gauche ou droit de l’écran pour ouvrir en écran partagé. Faites glisser vers le centre de l’écran pour ouvrir une fenêtre contextuelle. Ouvrez rapidement des paires d’applications : jumelez les applications que vous utilisez souvent ensemble, puis ajoutez-les à l’écran d’accueil ou à la barre des tâches afin de pouvoir les ouvrir en écran partagé d’un simple toucher. Passez facilement de la vue contextuelle à l’écran partagé : lorsque vous utilisez une application en vue contextuelle, appuyez simplement sur le bouton d’écran partagé à l’intérieur de la poignée de la fenêtre. Vous pourrez choisir une deuxième application à ouvrir à côté de celle-ci. Changez de vue d’un simple geste : passez du plein écran à l’écran partagé en balayant vers l’intérieur avec deux doigts depuis le côté gauche, le côté droit ou le bas de l’écran. Passez du plein écran à la vue contextuelle en faisant glisser un doigt vers l’intérieur depuis l’un ou l’autre des coins en haut de l’écran. Les gestes peuvent être activés ou désactivés dans les paramètres. Afficher les noms des applications dans le panneau latéral Applications : activez Afficher les noms des applications pour faire apparaître les noms des applications sous les icônes des applications.

Extraire et numériser du texte Extrayez du texte à partir de n’importe quelle image ou écran : extrayez du texte à l’aide du clavier Samsung, d’Internet, de la galerie ou chaque fois que vous prenez une capture d’écran. Collez le résultat dans un message, un e-mail ou un document au lieu de le saisir. Le texte coréen, anglais, français, italien, allemand, portugais, français et chinois peut être extrait. Obtenez des suggestions basées sur le texte dans les images : lorsque du texte apparaît dans une image dans Galerie, Appareil photo ou d’autres applications, des actions seront recommandées en fonction du texte. Par exemple, si vous prenez une photo d’un panneau avec un numéro de téléphone ou une adresse Web dessus, vous pouvez appuyer sur pour appeler le numéro ou visiter le site.

Nouvelles options d’appel Voyez facilement qui appelle : Définissez un arrière-plan d’appel différent pour chaque contact afin de voir facilement qui appelle d’un simple coup d’œil. Appels vidéo avec Google Meet : Google Duo a été fusionné avec Google Meet. Vous pouvez désormais rejoindre des appels vidéo 1: 1 ainsi que des vidéoconférences de groupe en un seul endroit avec Google Meet.

Exprimez-vous avec le clavier Samsung Réorganiser les boutons d’expression : appuyez de manière prolongée sur l’emoji, l’sticker et les autres boutons pour les réorganiser. Entrez kaomoji directement à partir du clavier : pimentez vos conversations et vos textes avec des expressions faciales de style japonais prédéfinies créées à l’aide de symboles du clavier. (^.^)

Plus d’améliorations Recherche plus puissante dans Mes fichiers : choisissez de rechercher tous les fichiers ou uniquement les fichiers du dossier actuel. Vous pouvez également choisir entre rechercher uniquement les noms de fichiers ou rechercher des informations à l’intérieur des fichiers, telles que du texte dans des documents ou des informations de localisation dans des images. Lorsque votre recherche est terminée, vous pouvez trier les résultats par nom, date, taille ou type de fichier. Faites glisser et déposez des signets entre les dossiers : gardez vos signets Internet Samsung organisés en les faisant glisser et en les déposant entre les dossiers. Modifiez votre collection de fonds d’écran de l’écran de verrouillage : après avoir sélectionné un groupe d’images à utiliser pour votre fond d’écran de l’écran de verrouillage, vous pouvez facilement ajouter ou supprimer des images ultérieurement.



Si vous possédez le Galaxy Tab S8, S8 + ou S8 Ultra, vous pouvez vous rendre dans la section Mise à niveau du logiciel dans les paramètres et vérifier les nouvelles mises à jour. Si une nouvelle mise à niveau est disponible, vous pouvez l’installer sur votre tablette ou attendre quelques jours.

