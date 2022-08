La polypilule réduit de 33% le risque de décès cardiovasculaire chez les survivants d’une crise cardiaque

Une équipe de recherche a déterminé la remarquable efficacité protectrice d’un médicament contenant de l’aspirine, du ramipril et de l’atorvastatine chez les patients victimes d’une crise cardiaque.

Le polypill, un médicament contenant trois ingrédients actifs distincts, réduit le risque de décès par maladie cardiovasculaire de 33% chez les patients qui ont déjà eu un infarctus du myocarde. La thérapie a également été efficace pour réduire d’un quart (24 %) des événements tels qu’une nouvelle crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral non mortel et la nécessité d’une intervention d’urgence pour rétablir le flux sanguin vers une artère coronaire bloquée. Ce sont des résultats statistiquement très significatifs si l’on considère que les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de décès dans les pays industrialisés avec le cancer.

L’efficacité de la polypilule a été annoncée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) et du Cardiovascular Institute – Icahn School of Medicine at Mount Sinai à New York, qui ont collaboré étroitement avec les collègues de plusieurs instituts. dans le monde, y compris l’IRCCS Istituti Clinici Scientifici Maugeri (MP) et le Département des sciences cliniques et de la santé publique de l’Université de Milan. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Valentin Fuster, directeur général du CNIC et spécialiste en cardiologie à l’hôpital américain, ont déterminé l’efficacité de la polypilule dans l’étude SECURE (Prévention secondaire des maladies cardiovasculaires chez les personnes âgées) dans laquelle environ 2 500 patients atteints de une précédente crise cardiaque. Les volontaires, originaires de sept pays européens (dont l’France), avaient une moyenne d’âge de 76 ans et étaient majoritairement des hommes (69 %). Près de 80 % souffraient d’hypertension ; 57,4% souffraient de diabète et environ 50% avaient (ou avaient eu) une habitude de fumer.

Les chercheurs ont évalué les taux de divers événements cardiovasculaires et de décès par maladie cardiovasculaire chez les patients qui ont pris le polypillon et dans le groupe témoin qui n’en a pas pris, déterminant que le médicament est capable de réduire le risque de décès de 1/3. et 1/4 la combinaison d’une maladie cardiovasculaire mortelle, d’un accident vasculaire cérébral non mortel, d’une deuxième crise cardiaque et de la nécessité de libérer les artères coronaires avec une intervention d’urgence. Mais que contient exactement le polypill ? Ce médicament est composé d’un anticoagulant (aspirine), d’une enzyme de conversion de l’angiotensine ou inhibiteur de l’ECA pour contrôler la tension artérielle (ramipril) et d’une statine hypolipémiante (atorvastatine). Les trois médicaments sont couramment prescrits aux patients victimes d’une crise cardiaque, mais l’adhésion au traitement chute souvent de manière significative des mois après l’événement, également en raison du grand nombre de pilules à prendre. Le polypill est un « tout-en-un » qui simplifie la vie et les médecins ont voulu comprendre s’il pouvait améliorer l’adhésion à la thérapie et par conséquent l’effet salvateur, comme l’a démontré plus tard l’étude.

« Les résultats de l’étude SECURE montrent pour la première fois que la polypilule, qui contient de l’aspirine, du ramipril et de l’atorvastatine, permet d’obtenir des réductions cliniquement pertinentes des événements cardiovasculaires récurrents chez les personnes qui se sont remises d’une précédente crise cardiaque, grâce à une meilleure observance grâce à la simplification de la polypilule. , plutôt que de prendre les médicaments séparément », a déclaré le Dr Fuster dans un communiqué de presse. « La polypilule, étant une stratégie très simple qui combine trois traitements essentiels pour ce type de patients, a fait ses preuves car une meilleure observance indique que ces patients reçoivent un meilleur traitement et ont donc un risque moindre d’événements cardiovasculaires récurrents », a fait écho le Dr. Jose M. Castellano, directeur scientifique de la HM Hospitals Research Foundation et premier auteur de l’étude.

Les détails de la recherche « Polypill Strategy in Secondary Cardiovascular Prevention » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité The New England Journal of Medicine et présentés au Congrès de la Société européenne de cardiologie (ESC 2022) qui se tient à Barcelone.