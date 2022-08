L’observatoire radio enregistre les signaux du satellite Voyager lancé il y a près de 45 ans

Pourquoi c’est important : Depuis 2007, l’Allen Telescope Array (ATA) offre aux chercheurs la possibilité de collecter des données astronomiques et de rechercher des signes de vie extraterrestre. Plus tôt cette année, le réseau a enregistré 15 minutes de données de Voyager I, la sonde spatiale lancée en 1977 pour explorer les confins de notre système solaire et au-delà. La détection marque la détection et la communication réussies de l’observatoire avec l’objet terrestre le plus éloigné dans l’espace.

Aucune information spécifique n’a été fournie sur les données du signal, qui sont retransmises à une vitesse torride de 160 bits par seconde à l’aide du Deep Space Network (DSN) de la NASA. La sonde se trouve actuellement à 14,5 milliards de kilomètres de la Terre et est désormais chargée de prendre des mesures au-delà du bord de l’héliosphère. Bien qu’elle ait déjà largement dépassé sa durée de vie utile estimée, la sonde poursuivra sa mission prolongée dans l’espace interstellaire jusqu’à ce que l’approvisionnement en carburant soit épuisé. Les chercheurs estiment que les réserves de la sonde dureront jusqu’en 2025.

La sonde renvoie toujours des données de l’espace interstellaire à une vitesse fulgurante de 160 bits par seconde

Actuellement géré par le SRI International de Menlo Park, l’ATA a été développé à l’origine par l’Institut de recherche de la vie extraterrestre (SETI) et le Laboratoire de radioastronomie de l’UC Berkeley (RAL). L’installation a été financée à l’origine grâce à plus de 30 millions de dollars de dons de l’ancien cofondateur de Microsoft, Paul Allen. Un financement supplémentaire a ensuite été fourni par le co-fondateur et scientifique en chef de Qualcomm, Franklin Antonio, ouvrant la voie à l’achèvement de la baie.

L’installation, située à l’observatoire radio de Hat Creek, est composée de 42 antennes radio individuelles mesurant 6 m de diamètre. Cette approche grand nombre et petit diamètre permet à l’installation de couvrir la même zone de collecte qu’une grande antenne parabolique traditionnelle à un coût réduit, mais avec une sensibilité réduite.

Les chercheurs compensent ce manque de sensibilité en combinant les signaux collectés par les multiples télescopes plus petits. Le signal Voyager 1 a été détecté à l’aide de 20 des 42 paraboles disponibles du réseau.

Lancées en 1977 pour collecter et transmettre depuis l’espace lointain, les sondes Voyager 1 et 2 étaient les versions maîtresses du programme Voyager de la NASA. Les sondes ont exploré certaines des plus grandes planètes de notre système solaire et ont effectué des survols réussis de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune ainsi que d’un total de 48 lunes différentes.

Chacune des sondes était munie d’un disque doré destiné à communiquer des informations sur notre planète à tous les extraterrestres « chanceux » de les trouver. Le contenu comprend 115 images enregistrées sous forme analogique, des sons de la nature et de notre civilisation, de la musique et des salutations dans 55 langues parlées différentes.

Mais que se passe-t-il si un voyageur extraterrestre quitte la maison sans sa fidèle platine ? Ne vous inquiétez pas, la pochette du disque fournit des informations conçues pour communiquer comment le disque peut être lu et comment les informations basées sur les nombres binaires ont été encodées.