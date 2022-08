Apple Watch Pro avec écran plat à nouveau selon les rumeurs pour l’événement du 7 septembre, pourrait être une « chose de plus »

L’événement d’Apple du 7 septembre est officiellement inscrit au calendrier, avec le slogan « Far out ». Avec cette date fixée, des rumeurs de dernière minute commencent à faire surface, parallèlement à une corroboration supplémentaire des rumeurs existantes. Cette fois, un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement réitère que l’annonce de l’Apple Watch Pro est prévue pour l’événement – ​​et cela pourrait être important.

Apple Watch Pro : la dernière

Bloomberg a été le premier à rendre compte des plans d’Apple pour lancer un modèle Apple Watch haut de gamme. L’Apple Watch Pro a été décrite comme une version plus robuste de l’Apple Watch avec un design (form factor) plus grand, une durée de vie de la batterie améliorée, et plus encore. Alors que les premières suppositions étaient que cela pourrait être qualifié de quelque chose comme « Apple Watch Extreme », des informations plus récentes se sont déplacées vers Apple optant pour « Apple Watch Pro » à la place.

Un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement Macotakara explique aujourd’hui que l’Apple Watch Pro est toujours sur la bonne voie pour un lancement dans un avenir proche. Citant des sources fiables en provenance de Chine, le rapport corrobore le fait que l’Apple Watch Pro comportera un nouveau design « écran plat » aux côtés d’un design (form factor) plus grand de 47 mm. Contrairement aux autres modèles d’Apple Watch, l’Apple Watch Pro ne devrait pas être disponible en plusieurs tailles.

La rumeur du « flat display » circule depuis un moment déjà. Cela semble signifier que les bords de l’écran ne seront pas légèrement incurvés comme les autres modèles Apple Watch. Les bords devraient être plus plats que l’Apple Watch Series 8, mais toujours pas complètement plats comme certaines rumeurs le suggéraient pour l’Apple Watch Series 7 de l’année dernière.

Une chose importante à retenir est que la taille de 47 mm ne fait pas référence à la taille de l’écran de l’Apple Watch Pro. Au lieu de cela, il se réfère à la taille verticale du boîtier lui-même. Selon l’analyste d’affichage fiable Ross Young, l’Apple Watch Pro devrait offrir un écran de 1,99 pouces, nettement plus grand que l’écran de 1,77 pouces de l’Apple Watch Series 7 de 45 mm.

Le rapport suggère également qu’Apple a de grands projets pour le dévoilement de l’Apple Watch Pro, en le comparant aux récents moments emblématiques « encore une chose » de l’iPhone X, de l’Apple Watch originale et d’Apple Music. Reste à savoir si Apple utilisera ou non la taquinerie « encore une chose » pour l’Apple Watch Pro.

Comme nous l’avons déjà dit, cependant, l’Apple Watch Pro semble être similaire à l’iPhone X en ce sens qu’il s’agit d’une version haut de gamme d’un produit avec un nouveau design qui pourrait éventuellement se répercuter sur le reste de la gamme.

Des informations spécifiques sur les annonces de produits Apple, y compris des détails sur les événements, restent souvent secrètes jusqu’aux annonces proprement dites. Alors que les détails des produits fuient souvent à l’avance, Apple surveille de plus près les détails marketing des produits tels que la dénomination, les prix et les informations d’annonce.

L’événement «Far out» d’Apple est prévu pour le 7 septembre à 10 h 00 PT / 13 h HE depuis Apple Park. L’événement comporte une composante en personne, mais il sera également diffusé en direct et vous pourrez vous connecter via le site Web d’Apple, via la chaîne YouTube d’Apple et via l’application TV sur votre iPhone, iPad, Mac ou Apple TV>.

Vous pouvez en savoir plus sur ce à quoi s’attendre de l’Apple Watch Pro dans notre tour d’horizon complet ici. Que pensez-vous des rumeurs sur l’Apple Watch Pro ? Envisagez-vous d’en acheter un? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :

https://www.youtube.com/watch?v=-3HDAnDUmk