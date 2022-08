Pour la première fois, un deuxième foie sera développé chez un homme : révolution possible

Un patient atteint d’une maladie en phase terminale recevra une injection de cellules hépatiques pour développer un mini-foie dans un ganglion lymphatique, qui peut soutenir l’organe malade.

Pour la première fois, un volontaire atteint d’une maladie hépatique en phase terminale subira une procédure expérimentale révolutionnaire, grâce à laquelle un deuxième petit foie sera développé dans son corps. L’organite devrait être capable de soutenir la fonction du foie endommagé, à savoir le filtrage du sang, lui offrant un espoir de survie. La technique, qui a actuellement prouvé son efficacité sur des modèles animaux, est considérée comme une alternative potentielle et prometteuse à la transplantation pour toutes les personnes qui ne peuvent pas subir ces interventions invasives. Souvent, en fait, les patients atteints d’une maladie hépatique en phase terminale sont trop faibles et trop dysfonctionnels pour supporter l’opération vitale. Sans oublier l’extrême rareté des dons d’organes et les très longues listes d’attente, qui favorisent les patients présentant certaines caractéristiques.

Pour tester la procédure innovante sur l’homme pour la première fois, ce seront les médecins et les chercheurs de la société américaine LyGenesis, fondée il y a cinq ans. Le biologiste de l’Université de Pittsburgh, spécialiste des cellules souches, Eric Lagasse, le dirigera, en coopération avec l’entrepreneur pharmaceutique Michael Hufford et le chirurgien transplantologue Paulo Fontes. Les chercheurs, avec des années d’expérience dans l’étude des maladies du foie, ont découvert qu’après l’injection de cellules hépatiques dans les ganglions lymphatiques de souris, de nouveaux mini-foies se développent, capables de soutenir la fonction naturelle des organes. L’expérience a également été menée sur des chiens et des porcs atteints de foie malade, montrant les mêmes avantages que ceux observés chez les rongeurs. Les petits organites ont atteint environ 2% de la taille des foies adultes et ont mis 3 mois pour apporter des avantages à la fonction hépatique. « Au fil du temps, le ganglion lymphatique disparaît complètement et ce qui reste est un foie miniature hautement vascularisé qui soutient la fonction du foie natif, aidant à filtrer l’approvisionnement en sang de l’animal. C’est exactement ce que nous essayons de faire maintenant chez l’homme », a déclaré le Dr Hufford à Technology Review, la revue scientifique officielle du Massachusetts Institute of Technology (MIT).

La « seringue » à travers laquelle les cellules hépatiques sont injectées. Crédit : LyGenesis / MIT

L’homme qui subira l’injection de cellules hépatiques dans un avenir proche ne sera que le premier de l’essai clinique, qui impliquera un total de 12 patients. Ils ont tous une maladie hépatique en phase terminale et ne sont pas éligibles pour une greffe. Il convient de souligner que les cellules hépatiques seront obtenues à partir de foies donnés qui ne peuvent plus être transplantés et seraient donc jetés. Selon les scientifiques de LyGenesis, jusqu’à 75 patients pourraient être traités avec un seul foie. Le premier recevra une infusion de cellules saines à travers un endoscope inséré à partir de la gorge, avec une dose prévue de 1 millilitre, soit 50 millions de cellules hépatiques. On s’attend à ce qu’un seul deuxième foie se développe chez l’homme. Chez les patients suivants, la posologie sera augmentée à 150 millions de cellules dans 3 ganglions lymphatiques dans un groupe et à 250 millions de cellules dans cinq ganglions lymphatiques dans le dernier groupe. L’objectif est de faire pousser jusqu’à 5 ou 6 petits foies chez ces patients, dans l’espoir qu’ils donneront les mêmes résultats observés dans les modèles animaux.

Si le traitement du foie fonctionne également chez l’homme, les scientifiques de LyGenesis espèrent obtenir les mêmes résultats avec d’autres organes endommagés, tels que le pancréas, le thymus et les reins. Nous pourrions en effet être confrontés à une révolution dans le domaine de la médecine régénérative/transplantation, sans avoir à passer par les infâmes usines d’organes chez les animaux ou même d’embryons humains synthétiques, comme l’ont supposé certaines entreprises.