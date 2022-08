Comment faire une capture d’écran sur Android 13 [With Long Screenshot]

Android 13 est la dernière version d’Android qui n’est actuellement disponible que pour les téléphones Pixel. Mais bientôt, il sera disponible pour les téléphones sans pixel. La nouvelle version d’Android est livrée avec de nombreuses améliorations. Si vous avez mis à jour votre téléphone vers Android 13, ce guide est pour vous. Ici, vous saurez comment faire une capture d’écran sur Android 13.

La possibilité de capturer des captures d’écran est l’une des fonctionnalités couramment utilisées sur n’importe quel téléphone et n’importe quel appareil d’ailleurs. Et si vous prenez également un tas de captures d’écran quotidiennement, vous devez connaître la plupart des façons de prendre des captures d’écran, même de longues captures d’écran. Ici, dans ce guide, nous allons couvrir les méthodes courantes et populaires qui faciliteront le processus de prise de captures d’écran.

Comment prendre des captures d’écran dans Android 13

Sur presque tous les téléphones Android, certaines méthodes sont courantes car elles fonctionnent sur un système d’exploitation commun. Et dans le cas d’Android 13, c’est pareil. Il peut y avoir des différences dans les options qui apparaissent après avoir pris une capture d’écran, c’est parce que les téléphones Android fonctionnent sur les différents systèmes d’exploitation personnalisés. Jetons un coup d’œil aux méthodes courantes pour capturer des captures d’écran dans Android 13.

Capture d’écran à l’aide de la combinaison de boutons

Ouvrez la page que vous souhaitez capturer dans une capture d’écran. Une fois sur la page, appuyez sur le Volume bas et alimentation boutons ensemble.

Si le volume vers le bas ne fonctionne pas, essayez le combo avec le volume vers le haut. Il va maintenant capturer la capture d’écran et l’affichera au bas de l’écran avec d’autres contrôles pour cette capture d’écran.

Capture d’écran en utilisant le geste

Android est également livré avec un contrôle gestuel pour prendre des captures d’écran. Et en plus, les OEM incluent des gestes supplémentaires pour les captures d’écran. C’est donc à vous de décider quel geste vous souhaitez définir et utiliser pour capturer des captures d’écran. Voici comment modifier les gestes.

Ouvrez les paramètres sur votre téléphone Android 13. Naviguez maintenant vers Système > Gestes > Navigation système. Il peut se trouver dans une section différente des paramètres en fonction du téléphone que vous utilisez, vous pouvez donc le rechercher dans les paramètres. Ici, vous pouvez choisir le geste de votre choix pour prendre des captures d’écran.

Une fois que vous avez fait cela, allez sur la page que vous souhaitez capturer et appliquez le geste que vous venez de définir. Il peut s’agir d’un balayage à trois doigts vers le bas, d’un balayage vers le haut et d’un maintien, etc.

Capture d’écran utilisant des applications tierces

Quand on parle d’Android, les applications ne manquent pas du tout. Android est la plate-forme avec la plupart des applications. Et il existe un tas d’applications pour uniquement les captures d’écran. Ainsi, même si les étapes mentionnées ci-dessus ne fonctionnent pas sur votre téléphone, vous pouvez toujours essayer des applications tierces. Ici dans ce guide, nous prendrons par exemple l’application tap tap qui permet des gestes intéressants pour faire des captures d’écran.

L’application Tap Tap n’est pas disponible sur Play Store, vous pouvez donc l’obtenir à partir de XDA. Téléchargez et installez l’application sur votre téléphone. Ouvrez maintenant l’application. Appuyez sur Actions d’appuyer deux fois.

Supprimez toutes les actions sauf Capture d’écran. Si l’action de capture d’écran n’est pas présente, vous pouvez l’ajouter à partir de Ajouter une action > Utilitaires > Capture d’écran.

Allez maintenant à la page que vous souhaitez capturer. Appuyez deux fois à l’arrière de votre téléphone et une capture d’écran sera prise.

Comment faire une longue capture d’écran sur Android 13

Maintenant, que faire si vous voulez prendre une longue capture d’écran sur Android 13 ? Il est également appelé capture d’écran défilante. Son avantage est que vous pouvez capturer une page Web complète en une seule capture d’écran et vous pouvez éviter d’utiliser plusieurs captures d’écran pour gagner du temps. Donc, si vous souhaitez prendre une capture d’écran défilante, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous.

Sur votre téléphone Android 13, ouvrez la page que vous souhaitez capturer dans une longue capture d’écran.

Presse Volume bas et alimentation bouton ensemble.

bouton ensemble. Il capturera la capture d’écran et affichera plus d’options en bas.



Sélectionner Capturez plus et faites défiler jusqu’au point que vous souhaitez capturer dans la capture d’écran.



et faites défiler jusqu’au point que vous souhaitez capturer dans la capture d’écran. Vous pouvez utiliser la fonction de recadrage pour couper la longue capture d’écran si vous le souhaitez.

Ainsi, vous pouvez capturer une longue fenêtre en une seule capture d’écran. Cela est pratique lorsque vous prenez des captures d’écran d’une page Web complète, d’un menu de commande, d’un panier d’achat, etc.

C’est tout sur la façon de prendre des captures d’écran sur Android 13. Il existe de nombreuses autres méthodes telles que l’utilisation de paramètres rapides, de boutons tactiles d’assistance, de raccourcis, etc. Mais les méthodes mentionnées ci-dessus sont courantes et faciles. J’espère que vous avez trouvé le guide utile. Faites-nous savoir en cas de questions.

