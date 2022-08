Photo de la Lune aux détails époustouflants obtenue par deux passionnés : « Lettre d’amour à Artémis »

Deux astrophotographes ont obtenu une image extraordinaire de la Lune, combinant 250 000 clichés. Les détails et les couleurs sont magnifiques.

Crédit : Andrew McCarthy et Connor Matherne

Pour obtenir des clichés extraordinaires de la Lune, il n’est pas nécessaire d’avoir les outils de science-fiction fournis par les ingénieurs de la NASA, mais un petit télescope, un bon appareil photo (reflex/astronomique) et beaucoup de passion suffisent. En témoignent les merveilleuses images partagées par les astrophotographes Andrew McCarthy et Connor Matherne, parmi les plus détaillées jamais vues depuis la Terre avec du « matériel » amateur. Les deux passionnés ont combiné leurs compétences pour obtenir des clichés tout simplement extraordinaires, avec une qualité de détails et de couleurs si vives que même les images obtenues des sondes spatiales et des télescopes pâlissent. Vous pouvez admirer le résultat ci-dessous, surnommé « The Hunt for Artemis » en hommage à la prochaine mission de la NASA qui ramènera l’homme sur la Lune. Le 29 août à 14h33 heure italienne, en effet, le temps X commencera pour Artemis 1, une mission sans pilote qui amènera le vaisseau spatial Orion sur l’orbite lunaire, un test fondamental avant la descente sur le régolithe lunaire de la première femme et la première personne noire.

« Pour cette image, je me suis associé au talentueux collègue astrophotographe cosmic.speck (Connor Matherne NDR) pour créer l’image la plus ridiculement détaillée de la Lune que nous puissions trouver. Le résultat est ce cliché de 174 mégapixels », s’est enthousiasmé Andrew McCarthy sur Instagram. Pour l’obtenir, les deux passionnés ont combiné la beauté de 250 000 images haute résolution, capturées au fil des mois et « fusionnées » grâce à un logiciel de post-production. « Connor était en charge de la couleur, tandis que j’étais en charge des détails », a déclaré McCarthy à IFLscience. « Pour produire une image de haute qualité, chacun de nous a dû acquérir un grand nombre d’images. J’ai capturé 200 000 gros plans des détails de la surface, tandis que Connor a capturé 50 000 clichés en couleur de l’ensemble du disque lunaire. Les combiner nous a donné une image finale avec une fidélité incroyable et des couleurs riches », a ajouté l’astrophotographe.

Comme indiqué sur le portail scientifique, pour ses 50 000 prises de vue en couleur, Connor Matherne a utilisé un télescope ACF Meade LX80 de 8 pouces en combinaison avec un reflex 7D Mark II pour capturer la Lune en couleur, tandis que McCarthy a utilisé un télescope pour ses 200 000. Celestron C11 dans association avec une caméra astronomique ASI174mm et un filtre infrarouge qui lui ont permis d’obtenir les détails extraordinaires que vous pouvez observer. Bien que la plupart des photos de la Lune soient blanches, grises ou jaunâtres, en réalité notre satellite est coloré et grâce à l’astrophotographie et à la post-production, il est possible de faire ressortir ces couleurs, obtenant une soi-disant « lune minérale ». Les différentes couleurs, en fait, sont spécifiques au type de terrain lunaire, mais elles sont trop faibles pour être captées par notre vue naturelle. Ils ne peuvent être observés que grâce à l’instrumentation scientifique. « Les zones les plus colorées sont la lave basaltique, appelée ‘maria’ lunaire et sont visibles à l’œil nu depuis la Terre sous forme de taches sombres sur la Lune. Les zones rougeâtres sont riches en fer et en feldspath, tandis que les zones plus bleues sont riches en titane », a déclaré McCarthy à IFL Science. La photo a été qualifiée de « lettre d’amour » pour la prochaine mission Artemis 1 de la NASA.