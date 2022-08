Vous êtes curieux de savoir quels iPhones prennent en charge l’eSIM ou si votre iPhone actuel dispose d’une eSIM dont vous pouvez profiter ? Lisez la suite pour découvrir la liste complète des iPhone eSIM pour lesquels les modèles ont la carte SIM numérique intégrée et ceux qui ont un double support eSIM.

iPhone a utilisé une variété de cartes SIM (modules d’identité d’abonné) au fil des ans. Apple a d’abord lancé l’iPhone avec la mini SIM, puis est passé à la micro SIM avec l’iPhone 4 et 4S, et il est passé à la taille nano SIM avec l’iPhone 5 jusqu’à aujourd’hui.

Cependant, une option pratique ces dernières années a été l’ajout d’une eSIM (carte SIM intégrée). Cela permet aux clients de se connecter plus facilement aux opérateurs et d’utiliser deux lignes différentes avec un seul iPhone. Comme elle est numérique, vous n’avez pas besoin de remplacer une carte physique lorsque vous changez de carrière. Certains fournisseurs comme T-Mobile vous permettent même de démarrer instantanément un essai avec eSIM.

Vous pouvez vérifier rapidement si votre iPhone dispose d’une eSIM en vous rendant dans Paramètres > Mobile > Ajouter une eSIM ou Ajouter un forfait mobile.

Ok, voici la liste complète des iPhone eSIM…

Liste eSIM iPhone : Quels modèles l’ont ?

Socket en charge de l’eSIM de l’iPhone 13 Pro Max ? Oui ✅ – Socket en charge eSIM + nano SIM et double eSIM (spécifications complètes) Socket en charge eSIM de l’iPhone 13 Pro ? Oui ✅ – Socket en charge eSIM + nano SIM et double eSIM (spécifications complètes) Socket en charge de l’eSIM de l’iPhone 13 ? Oui ✅ – Socket en charge eSIM + nano SIM et double eSIM (spécifications complètes) Socket en charge de la mini-eSIM de l’iPhone 13 ? Oui ✅ – Socket en charge eSIM + nano SIM et double eSIM (spécifications complètes) Socket en charge de l’eSIM de l’iPhone SE de 3e génération ? Oui ✅ – Socket en charge eSIM + nano SIM et double eSIM (spécifications complètes) Socket en charge eSIM de l’iPhone 12 Pro Max ? Oui ✅ – eSIM + nano SIM (spécifications complètes) Socket en charge eSIM de l’iPhone 12 Pro ? Oui ✅ – eSIM + nano SIM (spécifications complètes) Socket en charge de l’eSIM de l’iPhone 12 ? Oui ✅ – eSIM + nano SIM (spécifications complètes) Socket en charge de la mini eSIM de l’iPhone 12 ? Oui ✅ – eSIM + nano SIM (spécifications complètes) Socket en charge de l’eSIM de l’iPhone SE de 2e génération ? Oui ✅ – eSIM + nano SIM (spécifications complètes) Socket en charge de l’eSIM de l’iPhone 11 Pro Max ? Oui ✅ – eSIM + nano SIM (spécifications complètes) Socket en charge eSIM de l’iPhone 11 Pro ? Oui ✅ – eSIM + nano SIM (spécifications complètes) Socket en charge de l’eSIM de l’iPhone 11 ? Oui ✅ – eSIM + nano SIM (spécifications complètes) Socket en charge de l’eSIM de l’iPhone XR ? Oui ✅ – eSIM + nano SIM (spécifications complètes) Socket en charge de l’eSIM de l’iPhone XS Max ? Oui ✅ – eSIM + nano SIM (spécifications complètes) Socket en charge de l’eSIM de l’iPhone XS ? Oui ✅ – eSIM + nano SIM (spécifications complètes) Socket en charge eSIM de l’iPhone X et de tous les modèles antérieurs ? Non ❌ – SIM physique uniquement (spécifications complètes)

Données provenant d’Apple

