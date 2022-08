Adieu aux « vaches marines » en Chine : les experts déclarent le dugong fonctionnellement éteint

Après une recherche menée le long de la côte chinoise, les scientifiques ont déclaré le dugong « fonctionnellement éteint » du pays asiatique. La dernière vue en 2008.

Crédit : Julien Willem

Les dugongs (Dugong dugon), grands mammifères marins placides appartenant à l’ordre des Sirénides, ont été déclarés fonctionnellement éteints en Chine. Les populations de ces animaux extraordinaires, connus sous le nom commun de « vaches marines », ont commencé à s’effondrer à partir des années 1970, en raison des effets dévastateurs des activités humaines : pêche, collisions avec les bateaux et destruction de l’habitat naturel sont parmi les principaux menaces qui ont fait disparaître les dugongs des côtes chinoises. Aucun spécimen n’a été aperçu vivant depuis 14 ans, c’est pourquoi après une étude approfondie, ils ont été déclarés fonctionnellement éteints, avec une note de probable « extinction locale ».

Crédit : Patrick Louisy / ZSL

La recherche a été dirigée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’influent Institute of Zoology de la Zoological Society of London, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Marine Mammal and Marine Bioacoustics Laboratory – Institute of Deep-sea Science and Engineering de l’Académie chinoise. of Sciences, du Center for Ocean Mega-Science et du Department of Ecology – School of Biology de l’Université Aristote de Thessalonique (Grèce). Des scientifiques dirigés par les professeurs Samuel Turvey et Heidi Ma sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené de multiples entretiens et enquêtes auprès de pêcheurs travaillant dans les eaux au large de quatre provinces côtières du sud de la Chine, où se trouve (ou plutôt, où se trouvait l’habitat naturel des dugongs). dans le pays asiatique. Les scientifiques espéraient recueillir des preuves d’observations récentes, mais comme indiqué, la dernière rencontre officiellement enregistrée avec un dugong remonte à 2008. Depuis, personne n’a vu un de ces mammifères majestueux, qui atteignent 3 mètres de long pour 500 kilogrammes. poids. Au total, près de 70 provinces chinoises étaient concernées, de Hainan au Guangxi, en via le Guangdong et le Fujian.

Crédit : Patrick Louisy / ZSL

« Grâce à des entretiens, nous avons recueilli des informations précieuses qui n’étaient pas disponibles auparavant pour faire des évaluations fondées sur des preuves de l’état des dugongs dans la région », a déclaré le professeur Heidi Ma dans un communiqué de presse. « Cela démontre non seulement l’utilité des connaissances écologiques pour comprendre l’état de conservation de l’espèce, mais cela nous aide également à impliquer les communautés locales et à enquêter sur les facteurs possibles qui déterminent le déclin de la faune et les solutions potentielles pour l’éviter », a ajouté le scientifique. « La disparition probable du dugong en Chine est une perte dévastatrice. Leur absence aura non seulement un effet d’entraînement sur le fonctionnement de l’écosystème, mais agira également comme un signal d’alarme, un rappel qui donne à réfléchir que des extinctions peuvent se produire avant que des mesures de conservation efficaces ne soient prises », a-t-il déclaré en écho au professeur Samuel Turvey.

Crédit : wikipédia

Comme indiqué, après cette recherche, les scientifiques ont décidé de classer le dugong – un proche parent du lamantin – comme « fonctionnellement éteint » en Chine, mais qu’est-ce que cela indique exactement ? L’extinction fonctionnelle se produit lorsqu’une espèce ne joue plus un rôle significatif dans l’écosystème dans lequel elle vit. Les koalas ont également été déclarés fonctionnellement éteints en Australie en 2019. Cependant, dans le cas du dugong, on pense qu’il est maintenant éteint localement. D’autres années devront s’écouler avant qu’il ne puisse déclarer officiellement son extinction dans le pays asiatique. Globalement, l’espèce est classée vulnérable (code VU) dans la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Les détails de la recherche « Functional extinction of dugongs in China » ont été publiés dans la revue scientifique Royal Society Open Science.