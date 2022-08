Les fins de série les plus décevantes

La critique à la fin de Lost n’est pas le dernier chapitre lui-même, mais plutôt le fait que les inconnues pour lesquelles beaucoup étaient encore accrochés à la série n’ont jamais été résolues.

Game of Thrones

Nous nous remettons encore de la déception qui a été la finale de la saison de cette série. Pour ceux qui étaient autrefois de fidèles adeptes de Game of Thrones, il est difficile d’expliquer la déception monumentale que fut la fermeture de ce vaste univers. David Benioff et DB Weiss —»D. &RÉ. » pour les amis et les ennemis – ils se sont désintéressés des saisons du projet avant sa fin et l’intrigue en a souffert.

Des personnages autrefois ambitieux et rusés ont fini par s’édulcorer et perdre leur cohérence. Ceux qui étaient de bonne humeur sont devenus des méchants de Disney du jour au lendemain et vice versa. Le script de chaque nouvel épisode fait plus d’eau que le précédent. Et les premières mondiales ont connu des échecs dus à des négligences à chacune de leurs étapes de production.

La saison a été un désastre complet. Rappelons-nous cette première en streaming d’une bataille nocturne qui avait l’air totalement pixélisée. Le mythique « SICANSÍOS » (« Elle ne peut pas nous voir »), qui n’a pas pu être doublé ou traduit car il n’apparaissait même pas dans le scénario. Ou le tristement célèbre gobelet jetable Starbucks comme le décalage du siècle. Le huitième de Game of Thrones illustre ce qui se passe dans un projet de plusieurs millions de dollars lorsque le conseil d’administration a émotionnellement abandonné le navire.

Notre casting bien-aimé d’acteurs a été le premier à se sentir déçu. Ils ont eu besoin de beaucoup de force et de thérapie pour affronter les interviews faisant la promotion des dernières saisons. Kit Harington lui-même, qui jouait Jon Snow, a décrit la dernière saison comme décevante lorsqu’on lui a demandé de la résumer en un mot – le visage de l’intervieweur était un poème, soit dit en passant. Nous aurons toujours les cinq premières saisons et les milliers de fanfics les mieux écrites sur Internet. En attendant, on continuera à prétendre que la dernière saison n’a jamais existé.

L’entourage

Comment une série aussi géniale a-t-elle pu avoir une fin aussi médiocre ? La huitième saison d’Entourage s’est terminée par un huitième épisode dans lequel chaque personnage semblait attaquer sa propre personnalité. Une fin malheureuse, peu importe comment vous la regardez, que personne n’a aimée.

Heureusement, il semblerait que les scénaristes de la série aient fait exprès de finir l’ouvrage ainsi —sans doute pour critiquer le « ils étaient heureux et ils ont mangé des perdrix » si répandu à Hollywood, qui, après tout, est le milieu qui critiquait la série—.

Quelques années plus tard, Entourage (le film) est sorti dans les salles du monde entier. Et, enfin, nous avons pu voir la fin que nous espérions tous voir. Le film débute quelques semaines après l’épilogue dont nous a parlé la série. En quelques minutes, tout ce qu’ils avaient construit dans cette finale de série a été gaspillé, et nous avons pu voir une sorte de long chapitre de la série qui, cette fois, était ce que nous voulions voir de cette production HBO.

Loïs & Clark : Les Aventures de Superman

Si Lost vous a indigné de ne rien expliquer, cette série était spectaculaire. Diffusé entre 1993 et ​​1997, Lois et Clark : Les Aventures de Superman s’est terminé prématurément après la quatrième saison et environ 88 épisodes.

ABC a décidé d’annuler la série alors qu’une cinquième saison était déjà en préparation, ils l’ont donc résolue d’une manière quelque peu étrange. À la fin de la troisième saison, Lois et Superman se sont finalement mariés. Au cours de la dernière saison, les deux personnages ont voulu avoir un enfant, mais après de multiples enquêtes, le couple est informé qu’ils ne peuvent pas concevoir.

Apparemment, les brouillons de la cinquième saison dessinaient un scénario dans lequel les deux protagonistes élèvent un fils kryptonien qui grandit rapidement. Lorsque les scénaristes ont appris que la série n’allait pas continuer, ils ont improvisé une fin heureuse, mais assez absurde. À la fin du chapitre 22, les deux arrivent à la maison et trouvent un panier avec un bébé habillé des logos de Superman. À côté du bébé se trouve une note indiquant que l’enfant leur appartient. Parce que? Eh bien, parce que c’était bon pour les scénaristes. Pour certains, c’était la première fois que nous affrontions un deus-ex-machina.

How I Met Your Mother

Pendant 9 ans, les enfants de Ted Mosby ont écouté le badge que leur père leur a donné en racontant leurs histoires. Et c’est que, si un objectif avait cette sitcom, c’était de résoudre cette question. Ou alors nous avons pensé. Pauvre naïf.

À l’époque, cette fin était l’une des plus détestées de l’histoire de la télévision, avec une approbation quasi-grattée sur IMDb. Cependant, ce à quoi le grand public n’a pas réfléchi, c’est que les créateurs de cette série nous trompaient depuis le début. Ted ne dit pas à ses enfants comment il a rencontré leur mère. Pourquoi raconterait-il l’histoire en commençant une décennie plus tôt et en détaillant point par point sa liaison avec une autre femme ? Cela aurait-il un sens ?

Ce que cette série nous dit vraiment, c’est comment Ted a passé une décennie à essayer de séduire la femme de sa vie. Et il a réussi, même s’il a dû avaler une pilule amère et avouer à ses enfants que sa mère n’était qu’un deuxième plat. Peut-être que la critique venait du fait que beaucoup pensaient avoir perdu leur temps à regarder la série. Cependant, c’est une fin qui donne au spectateur un bon contrôle de la réalité.

Dextre

Cette série a été très appréciée par la critique, avec des quatre premières saisons très brillantes, mais qui ont peu à peu décliné.

La fin de Dexter n’a pas été appréciée pour son réalisme. Le tueur en série tue Debra et nous voyons comment le protagoniste part en bateau, entrant directement dans l’œil d’une tempête. Un aller simple, car ils nous ont fait savoir qu’il mourrait peu de temps après.

Cependant, après le générique, nous avons pu voir qu’il est toujours en vie et vit maintenant au milieu de nulle part, travaillant comme bûcheron. Le changement d’opinion n’a pas fini par plaire au public, qui n’a pas acheté l’idée que le personnage disparaîtrait et commencerait une nouvelle vie avec un profil bas.