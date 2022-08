La PlayStation 5 coûtera plus cher à cause de la crise : c’est désormais officiel

Le coût de la PlayStation 5 va augmenter, même en Italie. C’est le même Sony qui l’annonce dans un communiqué, où il explique que les raisons sont à chercher dans la crise mondiale.

La PlayStation 5 coûtera plus cher. Pour l’annoncer c’est le même Sony qui invoquant la crise qui frappe le marché a décidé d’augmenter le coût de sa console de jeu. Un produit, cependant, encore difficile à trouver en raison de la crise des semi-conducteurs qui continue d’affliger la production de tous les appareils technologiques et qui, même dans le cas de la PS5, a rendu son achat un défi considérable. Les deux versions de la console vont augmenter de prix, avec celle sans lecteur Blu-ray qui passera à 449,99 euros et celle standard qui montera à 549,99 euros, avec une augmentation pour les deux versions de 50 euros.

« L’environnement économique mondial est un défi auquel beaucoup d’entre vous dans le monde sont sans aucun doute confrontés. Nous constatons des taux d’inflation mondiaux élevés, ainsi que des tendances monétaires défavorables, qui ont un impact sur les consommateurs et créent une pression sur de nombreuses industries », écrit Sony sur le blog. Officiel PlayStation. « Sur la base de ces conditions économiques difficiles, SIE a pris la décision difficile d’augmenter le prix de vente recommandé de la PlayStation 5 sur certains marchés. » L’Europe, le Royaume-Uni, le Japon, la Chine, l’Australie, le Mexique et le Canada sont concernés par cette augmentation. Évidemment, l’Italie est également impliquée.

Sony n’est pas la seule entreprise à avoir annoncé des augmentations similaires : même Meta a récemment anticipé que son casque de réalité virtuelle, l’Oculus Quest 2, aurait subi une augmentation de prix pour répondre à la crise mondiale. Toujours dans le domaine du jeu vidéo, Nintendo a cependant exclu de vouloir mettre en place des stratégies similaires pour sa Switch. « Notre principale priorité continue d’être d’améliorer la situation de l’offre PS5 afin qu’autant de joueurs que possible puissent découvrir tout ce que propose la PS5 et tout ce qui reste à venir », conclut Sony dans son article.