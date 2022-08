Voici Harvey, le chat né avec deux visages : comment est-ce possible

Aux États-Unis, un chaton nommé Harvey est né souffrant de diprosopie, une anomalie génétique rare qui entraîne une grave malformation de la tête.

Crédit : KSPR / capture d’écran

Dans la ville de Harrison, dans l’Arkansas (États-Unis d’Amérique), un chat est né avec une anomalie génétique très rare qui implique une malformation importante de la tête, ou la présence de deux visages. Chez les sujets atteints de la maladie, appelée diprosopie, diprosopus ou duplication craniofaciale, il existe souvent deux structures pour chaque visage (deux yeux, deux nez, deux bouches, etc.) et un seul cerveau. Comme l’a précisé le Dr Charles Patrick Davis de Medicine.net, les troubles congénitaux – qui affectent diverses espèces animales – sont généralement associés à la mortinaissance, c’est-à-dire à la mort à la naissance. En cas de pronostics nés vivants, la mort survient souvent en quelques minutes ou quelques heures, cependant il existe des cas connus dans la littérature scientifique de survie prolongée. Il suffit de rappeler que dans le Livre Guinness des records le cas du chat « Janus » avec duplication craniofaciale a vécu 15 ans. Son histoire et celle d’un autre chaton diprosop de 12 ans donnent de l’espoir aux propriétaires du chaton nouveau-né dans l’Arkansas.

Son histoire a commencé le mercredi 17 août, lorsque Mme Ariel Contreras, propriétaire d’une chatte gestante, en faisant la lessive, a remarqué que la chatte avait commencé à donner naissance à ses petits. Le deuxième à naître était le chaton à deux têtes, qui a pris le mari de la femme par surprise. « Chérie, il a deux têtes », lui dit-il essoufflé, recevant en réponse un « Ce n’est pas possible ! ». Mais en réalité, comme l’indique également l’article « Diprosopus (tête partiellement dupliquée) associé à l’anencéphalie : à propos d’un cas » publié dans la revue scientifique spécialisée Pathology – Research and Practice, bien que de rares duplications craniofaciales soient très possibles, même chez l’homme. Le chaton à deux visages, caractérisé par une fourrure noire et blanche, a été nommé Harvey, en hommage au personnage de bande dessinée Batman Harvey Dent, connu pour s’être transformé en méchant « Two-Face ».

Selon le Dr Tim Addis, un vétérinaire de Alley Cat Animal Rescue interrogé par KY3, le chaton a les mêmes chances de survie que ses frères et sœurs si les deux bouches sont nourries au biberon. « Il est plus grand que les autres et il va très bien. Il va absolument très bien », a fait écho Mme Conteras, ravie de l’état de santé d’Harvey. L’espoir de ses propriétaires est qu’il ait une vie longue et digne, tout comme celle de ses illustres prédécesseurs qui ont sauté aux honneurs de l’actualité internationale.

Mais comment la duplication craniofaciale est-elle déterminée ? Les docteurs Abd Al Muti Zaitoun, John Change et Michael Booker définissent la diprosopie comme une forme rare de jumeaux siamois, cependant, bien qu’il puisse y avoir des similitudes esthétiques importantes entre les conditions, cette dernière n’est pas liée à la fusion ou à la séparation incomplète de deux embryons, mais l’activité anormale d’une protéine spécifique nommée d’après un personnage de jeu vidéo, la protéine Sonic Hedgehog (SHH). C’est l’une des trois protéines appartenant au groupe surnommé hérisson (hedgehog) en raison de la présence de structures éversées qui ressemblent aux piquants de ces animaux. Ces protéines jouent un rôle fondamental dans le développement des organes (organogenèse) et, en présence d’anomalies, elles peuvent déterminer le développement de malformations congénitales, telles que la diprosopie. Dans ce cas précis, la protéine Sonic Hedgehog est liée au développement des os du visage et des traits. Un excès de protéines déclenche la duplication de structures telles que les yeux, le nez et la bouche.