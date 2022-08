Comment changer les langues par application sur Android 13

Android 13 est livré avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment la préférence de langue par application. Cela indique que vous pouvez définir différentes langues pour différentes applications. Voici le guide complet sur la façon de changer la langue de chaque application dans Android 13.

Si vous êtes un utilisateur d’Android, vous savez qu’Android regorge de fonctionnalités intéressantes et qu’il ne cesse de s’améliorer à chaque mise à niveau d’Android. Android 13 est la dernière version d’Android enfin disponible sur les téléphones Pixel. Et la nouvelle version d’Android permet désormais aux utilisateurs de changer la langue d’applications spécifiques. Vous pouvez définir différentes langues pour différentes applications sur Android 13.

Toutes les applications prennent-elles en charge le paramètre de langue par application ?

Étant donné que cette fonctionnalité est nouvelle, seules quelques applications sont actuellement prises en charge par cette fonctionnalité de langue par application. Par défaut, vous pouvez modifier la langue des applications système et de certaines applications tierces qui la prennent en charge. Mais vous devrez vérifier dans les paramètres de l’application pour savoir s’ils prennent en charge cette nouvelle fonctionnalité.

Raisons de changer de langue par application ?

Il y a des moments où nous voulons changer la langue d’applications spécifiques, ce qui est désormais possible avec les paramètres de langue par application. Comme de nombreux utilisateurs connaissent plus d’une langue, il est donc logique que l’on veuille utiliser certaines applications dans une langue différente des autres applications sur l’appareil. Une autre bonne raison peut être si un utilisateur souhaite apprendre une nouvelle langue, et l’utilisation de certaines applications dans cette langue peut aider à accélérer l’apprentissage.

Eh bien, il pourrait y avoir d’autres raisons. Ainsi, quelle que soit la raison dans votre cas, vous pouvez désormais facilement modifier la langue d’applications spécifiques sur Android 13. Maintenant que vous connaissez les bases des fonctionnalités de langue par application, passons au guide.

Comment changer la langue d’applications spécifiques sur Android 13

Comme il s’agit d’une fonctionnalité utile d’Android 13 et non liée à l’interface utilisateur, elle sera disponible sur l’interface utilisateur personnalisée basée sur Android 13 pour les téléphones non Pixel. Cela indique que vous pouvez utiliser cette fonctionnalité sur n’importe quel téléphone exécutant Android 13. Voyons maintenant comment activer le paramètre de langue par application dans Android 13.

Ouvrez les paramètres sur votre appareil Android 13. Maintenant, balayez vers le bas et ouvrez les paramètres système.

Sur la page suivante, ouvrez Langue et saisie. Ici vous trouverez App Languages, ouvrez-le.

Maintenant, il affichera la liste des applications. Vous pouvez choisir l’application dans laquelle vous souhaitez changer la langue.

Appuyez sur l’application et choisissez votre langue préférée.



Vous devriez maintenant voir la langue changée lorsque vous ouvrez l’application. Cependant, parfois, cela ne change pas tout de suite. Vous devrez peut-être redémarrer votre téléphone pour que la modification prenne effet. Comme il s’agit toujours d’une nouvelle fonctionnalité, nous pouvons nous attendre à ce qu’elle s’améliore dans certaines mises à jour.

Méthode alternative:

Ouvrez les paramètres sur votre téléphone. Rendez-vous maintenant dans les paramètres des applications et choisissez l’application pour laquelle vous souhaitez modifier la langue.

Vous pouvez également accéder à cette page en appuyant longuement sur l’icône de l’application et en sélectionnant les paramètres. Dans Paramètres de l’application, choisissez l’option Langue.

Ici, vous pouvez choisir la langue préférée pour votre application.

Il ne s’agit donc que d’un autre moyen d’accéder aux paramètres de langue par application.

N’oubliez pas que les paramètres de langue par application sont actuellement disponibles sur des applications limitées. Mais bientôt, nous pouvons nous attendre à plus d’applications prenant en charge ces fonctionnalités.

Quand aurai-je accès à chaque langue d’application sur mon téléphone ?

Comme cette fonctionnalité est disponible avec Android 13, vous devez mettre à niveau votre téléphone vers Android 13. Actuellement, Android 13 est disponible pour les téléphones Pixel. Mais bientôt, il sera disponible sur d’autres appareils comme les téléphones Samsung, OnePlus, Motorola et autres. De plus, cette mise à jour est disponible sur les ROM personnalisées Android 13.

Donc, si vous cherchiez un moyen de changer la langue d’applications spécifiques, vous pouvez enfin le changer dans Android 13. C’est tout sur le guide et j’espère que vous pourrez changer la langue par application sur votre téléphone. Si vous avez des problèmes ou des questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

