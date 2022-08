Apple étend la réparation en libre-service aux MacBook, couvre déjà les iPhone 12 et 13

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Apple a lancé son programme de « réparation en libre-service » plus tôt cette année, permettant aux consommateurs de remplacer et de réparer eux-mêmes leurs appareils Apple, le tout avec des versions et des outils Apple d’origine. Aujourd’hui, Apple a annoncé l’extension du programme pour inclure la gamme MacBook M1, qui devrait débuter le 23 août.

Fin 2021, Apple a fait une annonce inattendue. Ils allaient lancer un programme qui permettrait aux utilisateurs de réparer personnellement leurs appareils, avec des versions et des outils d’origine fournis par Apple. Apple a déclaré que le service, intitulé « Réparation en libre-service », serait lancé avec des versions et des outils pour réparer leurs modèles d’iPhone 12 et d’iPhone 13, avec des ordinateurs Mac alimentés par des puces M1 qui suivraient peu de temps après. Les consommateurs ont attendu une mise à jour sur les dates de lancement potentielles jusqu’en mai 2022, date du lancement officiel du service.

Une fois que les testeurs ont pu tester le service, il y a eu des préoccupations immédiates. Certains ont noté que même si les produits et les outils fonctionnaient, il était évident qu’Apple avait tenté de rendre le processus plutôt peu attrayant pour les consommateurs moins expérimentés. Le processus de modification des versions internes de l’un ou l’autre des modèles d’iPhone était particulièrement complexe et chronophage, ce qui pousserait probablement ces utilisateurs à emmener leur appareil dans une Apple Genius Bar plutôt que de tenter les réparations eux-mêmes.

Cela nous amène à aujourd’hui, car Apple a annoncé qu’à partir du 23 août, le programme de réparation en libre-service s’étendrait pour prendre en charge les MacBook équipés d’un processeur Apple M1. Bien qu’une liste complète des versions réparables ne soit pas encore disponible, Apple mentionne que l’écran, le trackpad et le boîtier supérieur avec batterie sont trois des « plus d’une douzaine » de versions réparables du programme pour les MacBook.

Apple permettra toujours aux utilisateurs d’acheter les outils nécessaires aux réparations du MacBook, mais les prix de ces outils n’ont pas été révélés. Ils notent également que les outils peuvent être loués, tout comme les outils de réparation d’iPhone, pour le même prix de 49 $. Les utilisateurs qui choisissent l’option de location disposent d’une semaine pour réparer leurs appareils, puis doivent renvoyer les outils à Apple, sinon ils risquent de payer des frais élevés, car les outils ne sont certainement pas bon marché.

Alors que certains consommateurs et critiques pensent que cette décision d’Apple n’était qu’une réaction pour faire appel et apaiser le mouvement toujours croissant du « droit à la réparation », d’autres pourraient penser qu’Apple veut vraiment être du côté du « droit à la réparation ».

Peu importe de quel côté vous vous trouvez, c’est un bon pas en avant pour ceux qui sont prêts à réparer personnellement leurs produits. Il sera intéressant de voir si d’autres grandes entreprises suivent les traces d’Apple en fournissant des versions et des outils de première partie, ou s’il y a une véritable adoption des auto-réparations lorsque celles-ci peuvent être trop difficiles pour la plupart des consommateurs grand public.