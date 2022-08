Près de la moitié des décès par cancer sont dus à des facteurs de risque évitables

Les résultats d’une analyse récente des données du Global Burden of Disease (GBD) indiquent ceci : plus de 44 % de tous les décès par cancer dans le monde sont attribuables à des facteurs de risque modifiables, tels que le tabagisme et la consommation excessive d’alcool.

À l’échelle mondiale, près de la moitié des décès par cancer peuvent être attribués à des facteurs de risque évitables, comme le tabagisme et la consommation excessive d’alcool. Ceci est indiqué par les résultats d’une analyse récente des données du Global Burden of Disease (GBD) 2019 qui a recueilli des données épidémiologiques de 204 pays dans le monde, notant que 44,4% de tous les décès dus au cancer et 42% des années perdues en bonne santé sont attribuables à des facteurs de risque modifiables. En d’autres termes, les actions visant à modifier ces habitudes peuvent réduire le risque de développer un cancer.

« À notre connaissance, cette étude représente le plus grand effort à ce jour pour déterminer le fardeau mondial du cancer attribuable aux facteurs de risque et contribue à un nombre croissant de preuves pour estimer le fardeau attribuable au risque pour des cancers spécifiques à l’échelle nationale.Le Dr Chris Murray, directeur de l’Institut de métrologie et d’évaluation de la santé de l’Université de Washington, et ses collègues écrivent dans l’étude.

Facteurs qui augmentent le risque de cancer

Le document, publié le Le Lancet et financé par la Fondation Bill & Melinda Gates, il a analysé la relation entre les facteurs de risque et le cancer, la deuxième cause de décès dans le monde, en examinant 23 formes différentes de cancer et 34 facteurs de risque.

L’analyse a révélé que, à l’échelle mondiale, les principaux cancers en termes de décès attribuables aux facteurs de risque sont les cancers de la trachée, des bronches et du poumon chez les hommes et les femmes. Les résultats ont également montré une augmentation inquiétante des décès, qui ont augmenté de 20,4 % dans le monde entre 2010 et 2019. À l’échelle mondiale également, les cinq premières régions en termes de taux de mortalité sont l’Europe centrale, l’Asie de l’Est, l’Amérique du Nord, le Sud de l’Amérique latine et l’Europe de l’Ouest.

Principaux facteurs de risque de cancer dans le monde 2010-2019. Risques comportementaux en bleu clair, risques environnementaux et professionnels en rose, risques métaboliques en bleu clair / The Lancet

Les trois principaux facteurs de risque sont le tabagisme, l’abus d’alcool et un indice de masse corporelle élevé. En particulier, le nombre croissant de cancers liés à l’obésité suggère « la nécessité d’efforts concertés pour lutter contre les facteurs de risque comportementaux afin de réduire efficacement le fardeau du cancer à l’échelle mondiale» Les érudits ont précisé.

« Ces résultats soulignent qu’une partie importante des cancers ont un potentiel de prévention grâce à des interventions visant à réduire l’exposition aux facteurs de risque connus, mais aussi qu’une grande partie du fardeau du cancer peut ne pas être évitable par le contrôle des facteurs de risque.Les chercheurs ont écrit. « Par conséquent, les efforts de réduction des risques doivent être associés à des stratégies de contrôle globales, qui comprennent des efforts pour soutenir un diagnostic précoce et un traitement efficace.« .