Les publicités TikTok Shopping permettent aux annonceurs de vous vendre plus facilement des produits

Les achats sur TikTok sont sur le point de devenir plus faciles, car l’application vidéo courte propose aux annonceurs pas moins de trois types différents d’annonces shopping…

Les nouvelles options ont été annoncées à la suite d’une étude de recherche mondiale qui a révélé que près de la moitié des utilisateurs de TikTok sont intéressés par l’achat de produits via l’application.

Tech Crunch rapports:

Les annonces vidéo d’achat permettent aux annonceurs de mettre en avant un ou plusieurs produits dans leurs annonces vidéo intégrées de manière à amplifier la découverte de produits et l’intention d’achat. Selon TikTok, les annonces Shopping vidéo offrent des expériences dynamiques basées sur l’intention d’achat de l’acheteur, avec un ciblage intelligent et une diffusion publicitaire optimisée. Les annonces de shopping vidéo mettent essentiellement les vidéos achetables des marques devant les utilisateurs qui sont plus susceptibles de les acheter. Les annonces créeront également automatiquement une page de destination pour mieux déterminer l’intention d’achat d’un utilisateur.

Les annonces de liste de catalogue permettent aux annonceurs de faire évoluer leurs catalogues de produits dans l’application et d’étendre la portée publicitaire au-delà de la page Pour vous. Avec Catalog Listing Ads, les annonceurs peuvent promouvoir leurs produits sur des surfaces achetables telles que « Produits recommandés » ou « Produits connexes » sur TikTok, où les utilisateurs ayant des intérêts pertinents et une intention d’achat plus élevée peuvent les découvrir et les acheter.

Les annonces d’achat en direct permettent aux annonceurs de diriger les utilisateurs de la page Pour vous vers leur événement d’achat en direct, afin qu’ils puissent participer et en savoir plus sur leurs produits. Les annonces shopping en direct augmentent le trafic vers l’événement d’une marque et sont conçues pour présenter leurs produits aux acheteurs les plus susceptibles de les acheter.