Une expérience de table D&D numérique officielle alimentée par Unreal Engine 5 est en cours de développement

Quelque chose à espérer : les jeux vidéo basés sur les titres Donjons et Dragons existent depuis les années 1970, et les efforts visant à transférer directement les expériences de table classiques en expériences numériques ont décollé ces dernières années. Désormais, les fans de dés à plusieurs faces et de noms avec trop de consonnes peuvent s’attendre à ce qui pourrait être la récréation virtuelle D&D la plus authentique jamais réalisée – et cela vient du propriétaire Wizards of the Coast.

Dans le cadre de son flux Wizards Presents, Wizards of the Coast a dévoilé une table virtuelle en début de développement qui est actuellement appelée D&D Digital. Vous pouvez le voir à partir de la marque de 7 minutes 20 secondes dans la vidéo intégrée ci-dessous.

D&D Digital reflète magnifiquement l’expérience de table en utilisant Unreal Engine 5 pour lui donner un aspect « dope ». Les utilisateurs pourront créer des environnements 3D remplis de leurs figurines préférées, qui peuvent être déplacées tout comme les versions physiques. Les personnages seront également personnalisables avec des fonctionnalités modifiables.

Wizards annonce qu’il publiera des environnements et des campagnes prédéfinis sous la forme d’ensembles de jeu. Les joueurs pourront ensuite réutiliser ces assets pour leurs propres créations. D&D Digital fonctionnera également avec les outils numériques D&D Beyond existants et le futur ensemble de règles.

La vidéo offre quelques aperçus de ce qui nous attend : lancement de dés virtuels, barres de santé des personnages et, l’un des éléments les plus intéressants, montrant les mesures lors du déplacement des personnages, un aspect du jeu sur table qui peut conduire à de nombreux arguments.

Une grande partie de l’accent est mis sur une technique de caméra appelée tilt-shift. Cela donne aux utilisateurs l’effet qu’ils jouent sur une table virtuelle avec des miniatures, plutôt qu’un jeu vidéo réel comme Planescape : Torment, par exemple.

D&D Digital est dans sa phase de développement précoce, il faudra donc peut-être un certain temps avant de pouvoir découvrir l’expérience de table virtuelle de Wizards. Il pourrait être lancé parallèlement à la prochaine mise à jour majeure des règles de D&D, qui devrait arriver en 2024. Il sera certainement intéressant de voir comment cette version officielle se compare à des alternatives tierces similaires telles que l’excellent Roll20.