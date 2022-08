La NASA prépare le retour sur la lune avec le lancement d’Artemis I.

Le vol inaugural du programme Artemis doit décoller du Kennedy Space Center en Floride le 29 août, au cours d’une fenêtre de lancement de deux heures qui s’ouvre à 8 h 33 HAE (14 h 33 en France).

Le lundi 29 août, sauf report, Artemis I, la première mission du programme Artemis de la NASA, décollera et nous ramènera sur la lune. L’énorme fusée Space Launch System (SLS) et le vaisseau spatial Orion ont atteint le Launch Complex 39 B au Kennedy Space Center en Floride, où une banderole indiquant « Nous allons! » – On arrive! – pour exprimer l’engagement décennal de l’Agence Spatiale Américaine dans la nouvelle ère de l’exploration lunaire. La première tentative de lancement est prévue le 29 août, lors d’une ouverture de fenêtre de deux heures à 8h33 HAE (14h33 en France).

Le premier vol du programme Artemis de la NASA

Le départ de la mission inaugurale du programme Artemis sera un vol d’essai sans astronautes à bord : à l’intérieur du vaisseau spatial, il n’y aura que des mannequins équipés de capteurs pour mesurer le rayonnement et les vibrations pendant le vol lunaire d’essai. Le vaisseau spatial effectuera un vol orbital de la Lune, avant de revenir sur Terre pour atterrir dans l’océan Pacifique au large de la Californie. L’ensemble de la mission devrait durer six semaines (environ 42 jours en cas de lancement le 29 août, avec le splashdown ciblé d’Orion le 10 octobre). Si des problèmes techniques ou des conditions météorologiques défavorables empêchent le lancement à cette première date, il y aura deux autres opportunités, le vendredi 2 septembre et, alternativement, le lundi 5 septembre.

La mission Artemis I servira à vérifier le bon fonctionnement de tous les systèmes, en particulier le bouclier thermique du module de commande, en vue du vol habité en orbite lunaire (Artemis II) dans environ deux ans et de l’atterrissage ultérieur sur la Lune ( Artemis III) en 2025. Grâce à ces missions, la NASA fera également atterrir la première femme et la première personne noire sur notre satellite naturel, ouvrant la voie à une présence lunaire à long terme.

Au cours d’Artemis I, Orion parcourra environ 40 000 milles (plus de 64 000 km) depuis la Lune dans ce qui sera le premier vol d’essai intégré à la fusée SLS, définie par la NASA comme « la plus puissante du monde », une fusée de 98 mètres- haut colosse dont le développement, de 2011 à ce jour, a coûté plus de 23 milliards de dollars. Le SLS aura 50% de poussée en plus que les fusées Saturn V utilisées lors de la mission Apollo il y a un demi-siècle. Cette puissance supplémentaire, combinée à d’autres améliorations, permettra au véhicule non seulement d’envoyer des astronautes bien au-delà de la Terre, mais aussi tellement d’équipements et de marchandises que les futurs équipages pourront rester longtemps sur la Lune et, à l’avenir, préparer pour les missions vers Mars.