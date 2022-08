House of Dragon (HBO Max) : Quels épisodes de Game of Thrones voir avant

La première de House of the Dragon approche à grands pas et, même s’il est vrai qu’il s’agit d’une préquelle et donc que ses événements sont antérieurs à Game of Thrones, il est possible que vous ayez le bug de vouloir vous souvenir de l’univers de George RR Martin avant de vous mettre au travail avec la nouvelle adaptation de HBO Max. Vous hochez la tête, n’est-ce pas ? Eh bien, pour que vous puissiez vous constituer un corps et étant donné que le temps presse -la première de la nouvelle série est imminente-, nous vous proposons aujourd’hui 7 épisodes sélectionnés (avec leurs raisons, bien sûr) que vous pouvez regarder avant de vous laisser faire emporté par les aventures de la famille Targaryens. Allez préparer le trou dans le canapé.

House of Dragon, la première tant attendue de HBO

Répéter le phénomène Game of Thrones est compliqué et HBO le sait bien. Même ainsi, la plate-forme n’est pas disposée à manquer l’occasion de tirer encore plus de tout ce que GoT implique et des projets tels que The House of the Dragon sont sortis de cette détermination. Cette série, basée sur le livre « Fire and Blood » de George RR Martin, nous fera remonter des années dans le temps (300 ans, ni plus, ni moins) pour en savoir plus sur le règne de la famille Targaryen et voir ce qu’était le monde de Westeros. C’était comme quand les dragons volaient librement dans les cieux.

Sa première est prévue pour le 21 août prochain (oui, dans seulement 4 jours), vous avez donc peut-être pensé qu’il serait agréable de revoir Game of Thrones afin de se souvenir des personnages, des commentaires ou des détails pouvant être liés à la nouvelle histoire que nous allons découvrir. Passer en revue les 8 saisons semble un peu compliqué par manque de temps, nous avons donc décidé de vous proposer une sélection de chapitres clés qui pour une raison ou une autre pourraient être « utiles » face à l’histoire de la célèbre dynastie aux cheveux d’or.

Épisodes GoT que vous pouvez regarder avant

Ce sont les épisodes que nous vous suggérons de regarder pour vous mettre en appétit et vous souvenir de certains détails qui sont éventuellement référencés dans la nouvelle série télévisée.

1 × 01 : L’hiver arrive

C’est le début de la série (et des livres, pratiquement) donc ça vous aidera à vous situer et, surtout, à savoir dans quel moment se trouve la famille Targaryen (bannie et souhaitant récupérer le pouvoir des trônes après des années d’attente pour ça moment).

1 × 06 : Une couronne d’or

Lorsque Viserys Targaryen plante la fête de Khal Drogo, il décide de mettre fin au cauchemar de sa femme et de lui donner la « couronne d’or » qu’elle attendait. Tout à la fin et voyant comment il est mort sous la chaleur de l’or en fusion, Daenerys se rend compte que «Ce n’était pas un dragon. Le feu ne peut pas tuer un dragon. » Nous verrons sûrement des références similaires dans la nouvelle série HBO.

1×10 : Feu et sang

Le feu et le sang est le slogan de House Targaryen (ainsi que le titre du livre sur lequel la nouvelle série est basée). À la fin de l’épisode, nous verrons comment naissent les trois petits dragons (d’un bûcher de feu), dont Daenerys a gardé les œufs et qui deviennent les premiers nouveau-nés depuis plus d’un siècle.

5×09 : Danse des dragons

On verra Daenerys sur un dragon pour la première fois, un grand moment pour la série, bien qu’il y ait un détail bien plus intéressant dans l’épisode : Shireen Baratheon parle à Stannis du livre « La Danse des Dragons », de Grand Maester Munkun , dans lequel deux parents, Rhaenyra Targaryen et son frère Aegon, croient avoir une prétention au trône de fer et le contrôle des sept royaumes. Les gens commenceront à se ranger du côté de l’un ou de l’autre, déclenchant des affrontements qui diviseront le royaume en deux et feront des milliers de morts. Un désastre pour les Targaryen dont ils ne se sont jamais totalement remis.

7×04 : Butin de guerre

Vous pourrez voir Jon et Daenerys marcher le long des plages de Peyredragon et entrer dans ses grottes pour découvrir ses secrets. Cet endroit possède un château du même nom considéré comme le siège ancestral de la maison Targaryen, nous ne doutons donc pas que nous le reverrons dans la préquelle et plus fréquemment. Jon nous livre également une phrase clé au milieu des épisodes : « Je n’aurais jamais pensé que les dragons existeraient à nouveau. »

7×06 : Au-delà du mur

La chose remarquable à propos de ce chapitre est que nous avons la perte d’un dragon et cela ne peut signifier qu’une chose : ils ne sont pas aussi indestructibles que nous le pensions. Le roi de la nuit parvient à atteindre Viserion dans l’une des morts dont nous nous souvenons le plus dans la série – et regardez ce qui s’est passé…

8×05 : Les cloches

Il ne faut pas aller trop loin : presque au début de l’épisode, Varys dit à Jon qu' »ils disent que quand un Targaryen naît, les dieux lancent une pièce et le monde retient son souffle ». Et c’est que des années et des années d’inceste ont créé une lignée dans laquelle plus d’un n’a pu échapper à la folie. En sera-t-on témoin lors de la Maison du Dragon ?