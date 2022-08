Liste des ROM personnalisées Android 13 pour les téléphones Android

Android 13 est enfin disponible pour les téléphones Android. Et comme d’habitude, il est sorti en premier pour les téléphones Pixel. Google a également publié le code source d’Android 13 pour AOSP. Et comme nous savons à quel point les développeurs personnalisés sont rapides, la ROM personnalisée Android 13 est déjà disponible. Il s’agit du tracker ROM personnalisé Android 13. Donc, si vous avez un téléphone Android et que vous souhaitez essayer Android 13, consultez la liste des ROM personnalisées Android 13.

Actuellement, Android 13 est disponible uniquement pour les téléphones Pixel, et pour les autres appareils, tout dépend des autres OEM. Bien que d’autres OEM aient commencé à travailler sur un système d’exploitation personnalisé basé sur Android 13 comme OxygenOS 13 et One UI 5, il leur faut près d’un an pour déployer la nouvelle mise à jour sur tous les appareils éligibles. Et c’est l’un des inconvénients d’Android.

Jusqu’à présent, seuls 13% des téléphones Android fonctionnent sur Android 12. C’est aussi parce qu’un tas de téléphones Android ne sont même pas éligibles. Le même cas sera pour Android 13. Donc, si vous avez un ancien téléphone qui, selon vous, n’obtiendra pas Android 13, vous pouvez toujours profiter des fonctionnalités d’Android 13 grâce aux ROM personnalisées Android 13.

ROM personnalisées Android 13

Android 13 est livré avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités telles que la nouvelle interface utilisateur de contrôle de la musique, la langue par application, etc. Vous pouvez profiter de toutes ces nouvelles fonctionnalités en installant une ROM personnalisée Android 13. Et comme la fête de la ROM Android 13 vient de commencer, de plus en plus d’appareils recevront la ROM dans les prochains jours. La ROM Android 13 possède également des fonctionnalités supplémentaires par rapport aux fonctionnalités de base d’Android 13. Mais lors de la toute première version de ROM, Android 13 peut ne pas inclure toutes les fonctionnalités d’Android 13. Il sera amélioré avec les versions à venir.

Eh bien, tous les téléphones Android ne prennent pas en charge les ROM personnalisées. Mais les téléphones populaires de OnePlus, Xiaomi et Motorola recevront sûrement bientôt la ROM Android 13. Au cas où vous ne le sauriez pas, le chargeur de démarrage doit être déverrouillé du téléphone pour installer la ROM Android 13. Ici, nous avons répertorié les ROM personnalisées Android 13 pour divers OEM afin que vous puissiez facilement trouver votre appareil. Passons maintenant à la liste.

Android 13 ROM personnalisées pour Motorola

Android 13 est désormais disponible pour Moto G40 et Moto G60 via la ROM personnalisée. Moto 40 et Moto G60 sont les deux premiers téléphones Android à obtenir la ROM personnalisée Android 13. C’est au moment de la rédaction, mais plus tard, d’autres téléphones bénéficieront de la prise en charge de la ROM personnalisée. Vous pouvez télécharger la ROM Android 13 disponible ci-dessous.

Moto G40

Moto G60

ROM personnalisées Android 13 pour OnePlus

OnePlus est également populaire parmi les développeurs personnalisés, donc si vous possédez un téléphone OnePlus, vous pouvez vous attendre à au moins quelques ROM personnalisées. Les OnePlus 5 et OnePlus 5T sont les deux téléphones qui prennent déjà en charge la ROM Android 13. Vous pouvez télécharger la ROM personnalisée Android 13 pour vos téléphones oneplus.

OnePlus 5

OnePlus 5T

Ce sont donc les ROM Android 13 disponibles pour un tas d’appareils. Nous continuerons à mettre à jour la liste fréquemment. Faites-nous savoir si vous utilisez une ROM personnalisée. Si oui, indiquez-nous votre ROM personnalisée Android 13 préférée.

