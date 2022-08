Que se passe-t-il si vous mangez de la peau de banane ou si vous l’utilisez comme ingrédient dans la cuisine

Cela a été récemment clarifié par une équipe de recherche internationale qui a montré quels sont les effets de la peau de banane que nous jetons habituellement.

Chaque fois que nous épluchons une banane et retirons la peau, nous jetons plus d’un tiers du fruit, le jugeant non comestible ou utilisable. En fait, très peu de gens savent que la peau de banane, si elle est lavée et mûrie au bon point, non seulement peut être mangée, mais constitue également une collation délicieuse et saine. Tout récemment, des chercheurs ont montré que les peaux de banane sont particulièrement riches en nutriments précieux, mais que leur texture extrêmement fibreuse est la raison pour laquelle les gens trouvent désagréable de les manger crues.

Cependant, dans une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique ACS Science et technologie alimentaires, une équipe internationale d’universitaires a découvert que, lorsqu’elles sont blanchies, séchées et broyées, les peaux de banane peuvent être transformées en une farine riche en fibres, en magnésium, en potassium et en composés antioxydants anticancéreux. Et que lorsque cette farine est utilisée pour fabriquer des produits de boulangerie, comme des biscuits, ils ont un goût aussi bon, sinon meilleur, que les produits à base de farine de blé.

En d’autres termes, lors des tests de dégustation, les participants à l’étude ont rapporté que les biscuits préparés avec de la farine de peau de banane sont particulièrement savoureux, avec l’avantage d’être plus sains, d’avoir moins de matières grasses et de protéines mais de plus grandes quantités d’antioxydants que les biscuits traditionnels.

La seule précaution, au cas où nous décidions de les préparer à la maison, est de faire attention à la quantité de farine de peau de banane que nous utilisons. En effet, ajouter trop de farine risque de rendre les biscuits un peu trop durs et foncés, peut-être à cause de la présence de trop de fibres. Par conséquent, sur la base de leur expérience, les chercheurs suggèrent de les préparer avec de la farine contenant 7,5% de peau de banane pour obtenir la bonne texture et un aspect beaucoup plus attrayant.

L’ajout de farine de peau de banane peut également être évalué dans la préparation du pain, des gâteaux et des pâtes, améliorant le profil nutritionnel de ces aliments, comme le montrent d’autres études qui ont évalué le remplacement de la farine de blé ou d’autres céréales pour la préparation de sucreries et d’autres produits de boulangerie, comme la focaccia, prolongeant leur conservation entre autres, car les pelures de banane ont des propriétés antioxydantes et antimicrobiennes. Il en va de même pour d’autres pelures, comme celle des mangues, qui se sont avérées augmenter les propriétés antioxydantes des produits dans lesquels elles sont utilisées et améliorer la saveur des gâteaux.

La consommation de ces pelures, en plus de fournir une quantité importante de composés bioactifs naturels qui jouent un rôle important dans la prévention des maladies, contribue clairement à réduire le gaspillage alimentaire, un problème trop longtemps sous-estimé mais qui, avec le changement climatique en cours, nous ne pouvons plus ignorer.