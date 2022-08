Lancement de la bêta fermée d’OxygenOS 13 pour OnePlus 9RT

OnePlus 9RT rejoint également le programme de test OxygenOS 13 basé sur Android 13 via la version bêta fermée. C’est une décision surprenante car nous ne nous attendions pas à ce qu’un autre téléphone OnePlus obtienne le test bêta d’OxygenOS 13 au moins ce mois-ci, car le OnePlus 10 Pro vient de recevoir la bêta ouverte d’OxygenOS 13. Cependant, il s’agit d’une bêta fermée et non d’une bêta ouverte. Voici tout ce que vous devez savoir sur la version bêta fermée d’OxygenOS 13 basée sur Android 13 pour OnePlus 9RT.

OnePlus a publié il y a quelques jours la version bêta ouverte d’OxygenOS 13 pour OnePlus 10 Pro. Et en une semaine, le programme bêta d’OxygenOS 13 est désormais étendu au OnePlus 9RT. Comme il s’agit d’un programme bêta fermé, seul un nombre limité d’utilisateurs peut postuler. OnePlus n’accepte que 200 utilisateurs pour le programme bêta fermé OnePlus 9RT OxygenOS 13. Nous pouvons nous attendre à la bêta ouverte dans un mois ou deux.

La version bêta fermée d’OxygenOS 13 pour OnePlus 9RT est la toute première version bêta d’Android 13 pour l’appareil et, par conséquent, des problèmes mineurs peuvent être accompagnés de problèmes majeurs. OnePlus publiera un programme bêta ouvert avec une meilleure stabilité dans les mois à venir.

Plus tôt ce mois-ci, OnePlus a annoncé OxygenOS 13 basé sur Android 13, qui est livré avec un nouveau design aquamorphique pour une expérience d’interface utilisateur transparente et de nombreuses autres fonctionnalités et améliorations, que vous voyez ici.

Si vous avez un OnePlus 9RT et que vous souhaitez essayer la version bêta fermée d’OxygenOS 13, vous pouvez vous inscrire au programme bêta. Pour postuler à la bêta fermée d’Android 13, rendez-vous sur lien d’application bêta et remplissez tous les détails demandés. Après avoir soumis la demande, OnePlus la vérifiera et si vous avez atteint 200 sièges, vous recevrez la mise à jour en direct. Vous pouvez vérifier les mises à jour en accédant à Paramètres > À propos de l’appareil > À jour ou Mises à jour.

OnePlus ne permet pas de divulguer les détails de la bêta fermée, alors assurez-vous de connaître toutes les règles pour tester la bêta fermée d’OxygenOS 13. Vous pouvez visiter le page officielle de la communauté OnePlus connaître toutes les exigences.

Vérifiez également :