Vous serez à quelques jours de jouer à tous les modes de FIFA FUT 23

Il reste moins pour que le simulateur de football par excellence revienne dans les stores avec le dernier opus de la saga, et comment pourrait-il en être autrement, le nouveau jeu va apporter de nombreuses nouveautés avec lesquelles vous ne pourrez pas vous détacher de l’écran pendant des jours, en particulier dans le mode de jeu le plus demandé : FUT. Voulez-vous connaître les nouvelles?

les instants arrivent

FUT Moments est une nouvelle section située dans le menu principal de FUT où vous pouvez obtenir une nouvelle devise à échanger contre des packs. Ces récompenses seront les étoiles, qui seront obtenues au fur et à mesure que nous terminerons ces « moments ».

Selon les développeurs, cette modalité permettra aux joueurs qui recherchent de courtes périodes de temps de jouer, car, si leur temps libre est rare, ces moments serviront de « pilules » pour se distraire avec des matchs et de courts repos.

Les défis rappelleront beaucoup l’onglet objectifs. Il semble que cet onglet va disparaître, mais la vérité est que le nouveau jeu est plus clair dans la définition et le marquage des défis. Maintenant, nous recevrons des notifications au milieu du match pour savoir si nous avons terminé l’un des défis, quelque chose de particulièrement utile et qui jusqu’à présent causait de gros maux de tête aux joueurs, car il fallait terminer le match pour savoir si cette volée était vraiment un coup de vélo ou pas. Les défis sont assez variés, et le mieux c’est qu’une fois terminé, vous n’aurez pas besoin de finir le jeu (enfin).

Les étoiles

La nouvelle monnaie d’échange introduite sera la vedette. C’est un cadeau que nous obtiendrons au fur et à mesure que nous terminerons Moments, pouvant en obtenir plus si nous augmentons le niveau de difficulté des tests. Ces étoiles n’expirent pas, nous pouvons donc en accumuler autant que nous le voulons pour pouvoir les échanger contre des enveloppes importantes. Alors maintenant, en plus des points FIFA et des pièces FUT, nous aurons également ces récompenses disponibles avec lesquelles obtenir des packs compliqués.

la nouvelle chimie

Mais s’il y a un gros changement dans la nouvelle saison de FUT, c’est l’arrivée du nouveau système de chimie qui va complètement changer le système de construction d’équipe dans le jeu. Désormais, les liens de position vont disparaître, pour laisser place à un nouveau système de liens par pays et relation entre les joueurs, afin que l’on puisse créer des liens entre deux joueurs distincts qui ne se touchent pas.

Désormais, la chimie aura quatre valeurs différentes, pouvant remplir jusqu’à trois niveaux de chimie ou aucun dans le pire des cas. Une nouvelle barre latérale indiquera quels pays ou ligues ont le plus de poids dans votre équipe pour voir quels joueurs pourraient augmenter la chimie totale de votre équipe jusqu’à la valeur maximale de 33 points de chimie.

Cela permettra la création d’équipes beaucoup plus diversifiées, des combinaisons extrêmement frappantes et, surtout, des équipes très différentes parmi les joueurs, aidant ainsi à réaliser des jeux plus amusants et surprenants. De plus, le nouvel attribut de changement de position permettra de modifier la position naturelle de certains joueurs grâce au nouveau champ de position secondaire, qui sera basé sur la façon et l’endroit où le joueur joue dans la vie réelle.